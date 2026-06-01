Operativ Produktionsledare
Bahusia Personalförmedling AB / Maskiningenjörsjobb / Kungälv Visa alla maskiningenjörsjobb i Kungälv
2026-06-01
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Mölndal
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Om Mixon
Företaget är beläget i Kungälv och är ett teknikintensivt ägarlett bolag som tillverkar och servar olika egenproducerade limappliceringsmaskiner ämnade för kunder world wide. Mixon startades 1985 och har tolv anställda. Mixon representerar kvalitet, långsiktiga lösningar och goda samarbeten. Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
I rollen leder och koordinerar du det dagliga arbetet inom montering och produktion. Du fungerar som första kontaktpunkt för tekniker och montörer samt håller i morgonmöten och den dagliga planeringen.
Arbetet är både operativt samt koordinerande där du förväntas agera tekniker i lika stor utsträckning som ledare – du behöver ha god teknisk förståelse för att kunna stötta teamet och säkerställa kvalitet i arbetet.
Resor kan förekomma i jobbet, där du tillsammans med teamet monterar maskiner ute hos kund enligt monteringsinstruktioner.
Din erfarenhet
Vi söker dig med ett stort tekniskt intresse och praktisk erfarenhet inom exempelvis motorer, bilar, maskinmontage eller liknande. Du har tidigare arbetat inom montering eller produktion och gärna haft en samordnande eller lagledande roll. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs med att koordinera människor. Det är meriterande om du har kunskap inom svagström/el för felsökning, erfarenhet av maskininstallation ute hos kund samt bakgrund inom tillverkande industri eller teknisk produktion. Engelska är ett krav, du ska kunna kommunicera obehindrat med kunder och leverantörer i det dagliga arbetet.
Din personlighet
Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person med naturlig ledarförmåga och ett genuint tekniskt intresse. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll där du får samordna människor, skapa ordning och driva arbetet framåt.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information
Johan Koch
076-345 41 26johan.koch@bahusia.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452), https://bahusia.se/lediga-jobb/?
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9938276