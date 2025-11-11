Operativ Planerare Till Försvarsmakten!
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2025-11-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Växjö
, Älmhult
, Karlshamn
, Karlskrona
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med en aktör inom Försvarsmakten och ta dem steget vidare från projektfas in i tillverkning? Vill du vara med i deras industrialisering och har erfarenhet av kvalité och First Article Inspection? Se då hit!
OM TJÄNSTEN:Vi söker för vår kunds räkning en operativ planerare som kommer att spela en central roll i övergången från projektfas till serietillverkning av mindre produkter. Du blir en del av ett erfaret team på fem personer som nu tar nästa steg, från utvecklingsprojekt till serieproduktion. I din roll säkerställer du att mjukvara, hårdvara och tillverkning fungerar tillsammans som en helhet.
En nyckeluppgift är att driva industrialiseringsprocessen framåt, från koncept på papper till faktisk produktion, där du vägleder teamet genom industrialiseringen. Detta inkluderar att etablera och dokumentera processer, följ upp leveranser och säkerställer att produktionen håller rätt kvalitet. Särskilt fokus ligger på kvalitetsgranskning och First Article Inspection, där du kontrollerar att första produktionen hos leverantörer uppfyller ställda krav och säkerställer att leverantörerna levererar enligt överenskomna standarder.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen
Har erfarenhet av att gå från projektfas till serietillverkning.
Har erfarenhet av kvalitetsgranskning och First Article Inspection
Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas i rollen ser vi att du är självgående och kan ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Vidare ser vi att du är handlingskraftig och initiativtagande, vi tror även att du har en förmåga att vara drivande.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday, uppdraget löper över 6 månader.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd, vid var tids gällande, bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Växjö (önskvärt men ej krav)
Rekryteringsansvarig: Madeleine Rydelius
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9599261