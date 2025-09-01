Operativ medarbetare
2025-09-01
B3 Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara samarbeten. Läs mer på www.b3p.se
Operativ medarbetare - post, pack & support Gillar du att jobba praktiskt och ta dig an ett arbete som assistent? B3 Personal söker nu en assistent för packjobb i produktion till en av våra samarbetspartners. Här blir du en del av ett lag med högt tempo, stort engagemang och bred kunskap.
Arbetsbeskrivning - Operativ medarbetare Posthantering och leverans:
• Ansvar för att ta emot, sortera och packa post och försändelser.
• Leverans till postkontor för vidare distribution.
• Hantering av budleveranser och upphämtningar vid behov.
Packning och utleveranser:
• Packa varor och material enligt instruktioner.
• Säkerställa att utleveranser sker korrekt och i tid.
• Samordna med transportörer och mottagare.
Allt-i-allo-uppgifter:
• Utföra diverse praktiska uppgifter på kontoret eller lagret.
• Stötta olika avdelningar vid behov, exempelvis vid omflyttningar eller enklare underhåll.
Administrativ assistans:
• Hjälpa till med enklare administrativa uppgifter såsom dokumenthantering, utskrifter och ärendehantering.
• Vara behjälplig vid behov i reception eller kundkontakt.
Eventstöd (vid enstaka tillfällen):
• Assistera vid lagfotograferingar och andra interna evenemang.
• Hjälpa till med förberedelser och logistik kring fotografering.
Vi erbjuder
• Arbetstid: dagtid kl. 08.45 - 15.30
• En arbetsmiljö med god stämning och utvecklingspotential
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet att växa och lära mer Ersättning
