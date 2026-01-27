Operativ Inköpare | Saab | Linköping
Har du erfarenhet av operativt inköp och vill utvecklas vidare inom inköp, supply chain och logistik? Vi på Jefferson Wells söker nu en noggrann och driven operativ inköpare för ett spännande konsultuppdrag hos SAAB i Linköping. Vill du arbeta i en bred och varierad roll inom operativt inköp och bli en del av Jefferson Wells nätverk av specialister? Då är detta rätt möjlighet för dig - varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Linköping
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under 1 år med möjlighet till förlängning
Om jobbet som operativ inköpare:
Som operativ inköpare hos Jefferson Wells och vår kund SAAB i Linköping får du en central roll i inköpsorganisationen, med fokus på indirekt material och tjänster. Du arbetar i affärssystemet Hansa och ansvarar för att hantera och följa upp inköpsorder i nära samarbete med interna kollegor och externa leverantörer. Rollen innebär både löpande operativa inköpsuppgifter och administrativa moment kopplade till avtal, onboarding av leverantörer och uppdatering av systeminformation.
I din vardag kommer du att ha nära dialog med strategiska inköpare kring val av avropsmetod och faktureringsmetod. Du agerar även stöd gentemot interna beställare genom Procurement Support där frågor och ärenden hanteras. Rollen passar dig som trivs i en kommunikativ roll, är strukturerad och gillar att säkerställa att data, priser och villkor är korrekt uppdaterade.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Hantera inköpsorder inom indirekt material och tjänster.
Arbeta med administration av avtal.
Säkerställa korrekt systeminformation kopplat till varor, tjänster, priser och leveransvillkor.
Stödja i rapportering och enklare dataanalys.
Den vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt inköp och som trivs i en roll där både administration, kommunikation och uppföljning ingår. Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att arbeta i system och processer. Du gillar att samarbeta, men kan också driva ditt eget arbete framåt och ta ansvar för att leveranser sker i tid och med hög kvalitet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 1-3 års erfarenhet av operativt inköp.
Relevant eftergymnasial utbildning inom logistik, supply chain eller inköp.
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem och god systemvana.
Noggrann, driven och strukturerad arbetssätt.
Befattning kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
