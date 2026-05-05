Operativ Inköpare
2026-05-05
ROCA Industry söker en Operativ Inköpare
"Vi är inget företag som har en massa möten hela tiden."
Martin Ekblom, ansvarig för inköp och supply chain, lutar sig tillbaka i stolen och ler lite snett när han säger det. Runt bordet nickar de båda operativa inköparna Therese och Anna-Karin instämmande.
Jag befinner mig hos ROCA Industry i Tyresö för att hjälpa till med rekryteringen av en Operativ Inköpare. Eller ja - egentligen är det betydligt mer än så. Det märker jag ganska snabbt. För samtidigt som rollen handlar om inköp, leveransbevakning, lagerstyrning och kontakt med leverantörer, handlar den också om att vara en person som får saker att fungera. Den som håller ihop flöden, fångar upp problem innan de blir akuta och som kan prioritera när många vill ha hjälp samtidigt.
Och kanske framför allt: Någon som kommer trivas i den speciella företagskultur som gjort att människor stannar länge här.
ROCA Industry utvecklar och säljer beslag för fönster, dörrar, glasväggar, båtar och arbetsfordon. Produkterna används bland annat i kontor, skolor och offentliga miljöer och mycket av produktionen sker i Asien medan lager och verksamhet finns i Tyresö. Företaget omsätter drygt 200 miljoner kronor och växer stadigt och organiskt.
"Vi växer kontinuerligt", berättar Martin. "Det handlar mycket om att våra ingenjörer utvecklar nya produkter så att vi tar steg framåt hela tiden och bygger långsiktigt."
Men det är inte bara tillväxttakten som skiljer ROCA från många andra bolag.
"Våra ägare", säger Martin, "har byggt det här företaget på ett sätt som gör att vi slipper mycket av det där stora bolagsmaskineriet. Vi är ganska allergiska mot onödig byråkrati och möten."
Therese ler och nickar.
"Vi försöker verkligen hålla nere antalet möten. Vi pratar när vi tar en fika istället."
Therese vet vad hon pratar om. Det var nämligen vi på Embedded Skills som rekryterade henne till ROCA för snart tio år sedan.
"Det är variationen som gjort att jag blivit kvar", säger hon. "Man tröttnar aldrig riktigt här. Dagarna går väldigt fort och man ställs hela tiden inför nya situationer."
Anna-Karin, som nu ska lämna rollen för att börja plugga, fyller i:
"Och det är väldigt mycket eget ansvar. Ingen står och pekar med hela handen. Man får frihet att lösa saker och det finns ett stort förtroende för att man tar ansvar för sitt jobb."
Det märks att de tycker om att arbeta tillsammans. De beskriver ett klimat där man hjälper varandra över avdelningarna och där relationerna är viktiga, både professionellt och mänskligt.
"Det är väldigt vänligt här", säger Therese. "Även när det är stressigt försöker man lösa problemen tillsammans."
Men låt oss prata mer om själva rollen.
För även om titeln är Operativ Inköpare så är det här långt ifrån ett monotont orderläggande arbete. När jag sammanfattar vårt samtal kan jag räkna upp följande moment:
• inköp och leveransbevakning,
• styrning av lager och internproduktion,
• kontakt med leverantörer i Europa och Asien,
• artikelregistrering och registervård,
• uppföljning av leveranser,
• koordinering mellan inköp, lager, teknik och sälj,
• samt olika typer av förbättrings- och utvecklingsprojekt.
"I teorin tänkte vi från början att inköp mest skulle handla om att fylla på lagret", säger Martin och skakar på huvudet med ett leende. "Men i praktiken handlar det om alla speciallösningar, ändringar, förseningar och frågor runt omkring."
Therese nickar.
"Man är lite överallt hela tiden. Man sitter med mailen, i planeringen, i leveransbevakningen och samtidigt kommer folk förbi och behöver hjälp."
"Det låter verkligen som en spindeln-i-nätet-roll", säger jag.
"Ja", svarar Therese och Anna-Karin med en mun, tittar på varandra och skrattar.
Det blir tydligt under samtalet att rollen kräver någon som tycker om att ha många kontaktytor, men som samtidigt kan hålla struktur och ordning i huvudet.
"Man måste kunna prioritera", säger Anna-Karin. "Det kommer alltid finnas många som tycker att just deras fråga är viktigast."
"Och man får inte bli för stressad av det", fyller Martin i. "Man måste kunna hålla huvudet kallt och förstå vad som faktiskt är viktigast just nu."
Det handlar också om att vara proaktiv och ta ansvar.
"Man kan inte bara sitta och vänta på att det ska bli problem med en inleverans", säger Therese. "Man måste försöka förutse problem innan de händer. Speciellt när produkter ligger på båt från Asien."
Samtidigt passar inte rollen alla. Martin förklarar:
"Om man vill ha en väldigt tydlig karriärstege, mycket struktur och chefer som talar om exakt vad man ska göra varje dag, då kommer man nog inte trivas här."
Han pausar.
"Men om man gillar frihet under ansvar, variation och att få tänka själv, då tror jag man kan trivas väldigt länge. Samtidigt är det ju många som har bytt tjänster inom bolaget. Så kanske inte stege, men man kan ändå utvecklas, om man känner för att prova på något annat."
Så vem söker vi egentligen? Är det här något för dig, kanske du undrar.
Utifrån vad som sägs, både uttalat och mellan raderna, kommer vi fram till att det bör vara någon som redan idag arbetar inom inköp, supply chain eller materialplanering och har några års erfarenhet. Kanske från ett mindre eller medelstort bolag där du är van att ta stort eget ansvar och hjälpa verksamheten framåt operativt.
Du behöver inte kunna allt från dag ett. Produkterna, systemen och leverantörerna lär du dig över tid.
Men du behöver:
• vara strukturerad,
• kunna prioritera,
• vara ansvarstagande,
• och tycka om att samarbeta med många olika typer av människor.
Du behöver också vara mycket bekväm med engelska eftersom mycket av kontakten med leverantörer sker internationellt. Samtidigt är det dagliga språket internt på kontoret svenska.
"Och Excel?" undrar jag.
"Ja", säger Martin och skrattar. "Excel måste man nog faktiskt behärska."
En annan sak som återkommer flera gånger under vårt samtal är just människorna. Många på ROCA har arbetat länge tillsammans. Det finns en tydlig stolthet över företaget och över vardagen man byggt upp.
"Det är väldigt prestigelöst här", säger Therese. "Man hjälps åt och man utvecklas hela tiden även om det kanske inte finns en massa titlar och nivåer."
Samtidigt finns det ambitioner. Företaget fortsätter växa och utvecklas och den här rollen kommer få möjlighet att bidra mycket framåt.
"Vi vill gärna ha någon som kommer med idéer", säger Therese. "Någon som vill vara med och förbättra saker och inte bara göra exakt det som står i en instruktion."
När mötet börjar gå mot sitt slut pratar vi om varför människor faktiskt blir kvar på ROCA så länge.
Martin tänker efter en stund innan han svarar:
"Jag tror att det handlar om friheten. Och om att vi försöker bygga ett företag där folk får vara människor och där man faktiskt trivs att gå till jobbet."
Jag lämnar kontoret med precis samma känsla som jag ofta får när vi rekryterar till företag där människor faktiskt verkar trivas på riktigt.
Det här är inte rollen för dig som vill klättra i en stor corporate-hierarki.
Men om du tycker om variation, ansvar, högt tempo, problemlösning och att arbeta nära människor i en entreprenörsdriven miljö, då tror jag verkligen att rollen kan vara något för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Embedded Skills United AB
https://embeddedskills.se/jobbannons-operativ-inköpare
9891608