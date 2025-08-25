Operativ försäljningschef till Panea
2025-08-25
Vill du ta nästa steg i karriären och leda ett säljteam i ett företag som står mitt i en spännande utvecklingsresa? Panea är en ledande helhetsleverantör för kontorsmiljöer, hotell, bagerier, caféer och restauranger. Vi söker nu en Operativ Försäljningschef som vill kombinera ledarskap och affärsmannaskap med möjligheten att sätta sin egen prägel i en nyckelroll - i ett bolag med stark kultur och hög trivsel.
Om rollen
Som Operativ Försäljningschef hos Panea får du en central nyckelroll där du ansvarar för att leda och utveckla vårt team av säljande projektledare. Ditt uppdrag är att skapa struktur, driva försäljningen framåt och se till att vi levererar med hög kvalitet till våra kunder med fokus på området kontor och offentlig miljö.
Rollen innebär att du:Bryter ner strategiska mål till konkreta aktiviteter för teamet.
Leder och coachar säljmöten, driver utveckling och följer upp resultat.
Bygger och rekryterar det bästa möjliga säljteamet.
Säkerställer att våra rutiner, processer och verktyg är väl kända, efterlevs och kontinuerligt förbättras.
Ansvarar för rapportering, statistik och uppföljning mot budget och mål.
Du rapporterar till AO-chef (Stefan) och blir en viktig del i företagets fortsatta utveckling - där vi kombinerar vår entreprenöriella kultur med ett mer strukturerat arbetssätt.
Du arbetar nära ledningsgruppen och bidrar aktivt till att förfina vår försäljningsstrategi. Kort sagt - du kombinerar strategi med operativt ledarskap och har en direkt påverkan på både kundnöjdhet och lönsamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren ledare inom försäljning med branschkunskap och ett etablerat nätverk inom inredning och design, gärna med fokus på kontor och offentlig miljö. Du är trygg i att kombinera operativt ledarskap med ett strategiskt affärstänk och motiveras av att bygga struktur i en miljö som präglas av entreprenörsanda.
För att lyckas i rollen ser vi att du:Har dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla säljteam.
Är van att arbeta med budget, försäljningsmål och uppföljning.
Har branscherfarenhet och ett relevant nätverk som stärker Paneas affär.
Trivs i en roll där du får både driva affär och bygga processer.
Är en coachande ledare som får människor att växa och prestera.
Som person är du resultatorienterad, strukturerad och kommunikativ. Du uppskattar att komma in i ett företag som är på väg att växa vidare och där du själv kan sätta din prägel på både rollen och bolagets framtid.
Vi erbjuder dig
En tillsvidareanställning på heltid. Du kommer vara placerad på vårt kontor i Stockholm, på Kungsholmen. Du kommer till ett välmående och etablerat bolag som skall ta nästa steg på sin resa. Medarbetarundersökningar visar att personalen på Panea trivs i en utvecklande och dynamisk miljö där man får ta stort ansvar och har tydliga mål. Vidare är Panea en organisation som värnar om utveckling och vill ta vara på kunskap, idéer och förslag till förbättringar och välkomnar även dina förslag.
I rollen som Operativ Försäljningschef vågar vi lova härliga kunddialoger och spännande projekt i kombination med att leda ett härligt säljteam som besitter massor av kunskap och erfarenhet. Du även att få stöd från en chef som varit länge i branschen och kan agera bollplank och stöd när du bidrar till att ta bolaget till nästa nivå.
Om Panea
Panea är en ledande helhetsleverantör för kontorsmiljöer, hotell, bagerier, caféer och restauranger. Sedan starten 1973 har vi hjälpt hundratals entreprenörer att förverkliga sina idéer - från första skiss till färdig verksamhet. Med vår kombination av design, projektledning, maskinutrustning och driftstöd skapar vi hållbara lösningar som ger våra kunder rätt förutsättningar att lyckas.
Hos Panea möter du ett team med starkt engagemang och djup branschkunskap. Vi är stolta över att vara ett företag som förenar trygghet, entreprenörsanda och innovation - och som alltid sätter kunden i centrum.
I den här rekryteringen samarbetar Panea med OnePartnerGroup i Stockholm. Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail.
Om du går vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester med OnePartnerGroup för att vi ska kunna göra den bästa matchningen av kandidater.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
eller Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
