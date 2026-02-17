Operativ administratör inom teknisk inhämtning
Motiveras du av ett betydelsefullt arbete med stort ansvar? Vill du arbeta inom ett område som kräver noggrannhet, flexibilitet och god administrativ förmåga? Nu söker vi en operativ administratör med intresse för teknik. Välkommen med din ansökan.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Det här är ditt uppdrag
Som operativ administratör arbetar du som ett nav inom verksamheten och det är dig chefer och medarbetare vänder sig till i frågor av administrativ karaktär.
Då dina arbetsuppgifter till mycket styrs utifrån verksamhetens behov så är den ena arbetsdagen sällan den andra lik. Under en arbetsdag tar du dig an varierande arbetsuppgifter, löser snabba frågor samtidigt som du även arbetar långsiktigt och strategiskt. Detta gör att du kontinuerligt lär dig nytt och utvecklas i din roll.
Under din arbetsdag bevakar du verksamhetens inflöde av ärenden och annan information, hanterar ärenden och ansvarar för planering och struktur kopplat till verksamhetens operativa arbete. En del av arbetet berör även registrering i ärendehanteringssystem, granskning, protokollföring samt dokumentation av beslut. Du är även ett administrativt stöd för ledningsgrupp och övriga funktioner inom verksamheten.
Då ditt arbete berör flera parter, interna och externa, är samarbete och samverkan centralt i din roll och en förutsättning för att lyckas med uppdraget.
Våra arbetssätt, metoder och verktyg utvecklas ständigt, utvecklingsarbete blir därför en självklar del i dina arbetsuppgifter. Tillsammans med de tekniska momenten som ingår i arbetet så förutsätts det att du ur ett användarperspektiv har viss teknisk förståelse samt intresse för att lära dig och utvecklas inom teknikområdet.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
Fullgjord gymnasieutbildning med godkända resultat
Aktuell arbetslivserfarenhet av administrativa uppgifter som huvudsyssla som Säkerhetspolisen bedömer relevant
Grundläggande teknisk förståelse ur ett användarperspektiv
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Körkort, minst behörighet B
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av ärendehantering och digitala ärendehanteringssystem
Erfarenhet av arbete inom verksamhet med höga säkerhetskrav
God förmåga att navigera i sociala medier
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är prestigelös och engagerad och som trivs i en central och stödjande roll.
Då dina arbetsuppgifter innebär samarbeten med flera funktioner värdesätter vi att du är bra på att bygga relationer. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har en vilja och förmåga att hjälpa andra.
Du trivs med att arbeta strukturerat och är bra på att självständigt organisera och driva ditt arbete framåt inom ramen för uppdraget. Du är noggrann men med förmåga att veta när något är gott nog. Som person är du initiativtagande och flexibel och har lätt för att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt och snabbt ställa om fokus när det behövs.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du är omdömesgill med högt säkerhetsmedvetande och integritet.
Anställningsvillkor
Anställning vis Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult, tfn 070-985 31 05.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-03-10.
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna nedan. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna nedan som du skickar in i samband med din ansökan.
Urvalsfrågor:
1. Har du svenskt medborgarskap?
2. Har du fullgjord gymnasieutbildning med godkända resultat? Om ja, när och vilken utbildning?
3. Har du aktuell, relevant arbetslivserfarenhet av administrativa uppgifter som huvudsyssla? Om ja, beskriv din erfarenhet så som vanligaste arbetsuppgifter, ansvarsområden etc.
4. Har du grundläggande teknisk förståelse ur ett användarperspektiv? Om ja, beskriv på vilket sätt.
5. Har du god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift?
6. Har du körkort, minst behörighet B?
7. Har du erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet? Om ja, från vilken verksamhet? Vad var din roll och vanligaste arbetsuppgifter?
8. Har du erfarenhet av ärendehantering och digitala ärendehanteringssystem? Om ja, beskriv din erfarenhet och från vilka digitala ärendehanteringssystem.
9. Har du erfarenhet av arbete inom verksamhet med höga säkerhetskrav? Om ja, från vilken verksamhet och vad hade du för roll och arbetsuppgifter?
10. Har du god förmåga att navigera i sociala medier? Om ja, beskriv på vilket sätt.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
