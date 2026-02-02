Operations Manager till OIO
2026-02-02
Nu söker vi dig med god erfarenhet av konsult- och rekryteringsbranschen, både som konsultchef och ledare. Vi är intresserade av dig som fortsatt har en ambition om att vidareutveckla ditt ledarskap och arbeta dedikerat med att även leda intern personal, utöver konsulter. Rollen som Operations Manager kommer vara delad med en klassisk konsultchefsroll, du kommer således arbeta hands-on i affären.
Vilka är vi på OIO?Med lång samlad erfarenhet inom rekrytering och affärsutveckling har vi - Armin, Joachim, Dino & Gustav varit med och grundat OIO. Vi hjälper människor till rätt plats - där de känner sig trygga, inspirerade och redo att ge mer av sig själva. Genom att lära känna människor, team och organisationer på djupet skapar vi matchningar som håller över tid. Snart fyra år in på vår resa har vi blivit ett team i Göteborg bestående av ytterligare 11 medarbetare utöver oss. Därtill har vi även etablerat i Stockholm och Malmö. Därtill är OIO en del av U Group där även Friday ingår. Tillsammans utgör vi en större koncern med nationell räckvidd.
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som vill arbeta och utvecklas i en entreprenöriell miljö som präglas av täta samarbeten, korta beslutsvägar och stort mandat. Vi är en samling av målinriktade personer som sätter stort fokus på prestation - och med det sagt i förlängningen även resultat.
Vad erbjuder vi?Utöver möjligheten att få vara med och etablera OIO som en självklar karriär- och rekryteringspartner utlovar vi fina utvecklingsmöjligheter på det personliga planet för dig som har ambition och vilja. Du kommer dagligen att omges av inspirerande kollegor, många med lång erfarenhet av branschen. Likaså kommer du ha täta samarbeten med kandidater, konsulter & partners. Vi tror också starkt på att ha kul längs med vägen. Därför kan du räkna med ett och ett annat firande i takt med att vi når nya milstolpar i vår etablering och tillväxt.
Vad kommer du att göra?Som Operations Manager blir du en del av vår ledningsgrupp i Göteborg. Du kommer spela en nyckelroll genom att leda, coacha, engagera samt analysera den dagliga interna verksamheten bland våra konsultchefer/rekryterare. Parallellt med detta kommer du också att arbeta operativt med egna kunder, rekryteringsprocesser samt konsulter.
Som intern ledare:
Leda ett team av ambitiösa konsultchefer
Coacha, utveckla samt arbeta aktivt med konstruktiv feedback i det dagliga
Säkerställa att strategier och processer utövas i det dagliga, samt anpassas efter behov
Bidra till regionens utveckling och fortsatta tillväxt
Arbeta med processutveckling, såväl lokalt som inom koncernen
Som konsultchef:
Arbeta med nätverkande och rekrytering, både i proaktivt syfte samt till specifika uttalade behov hos våra partners
Säkerställa en personlig och genuin kandidatupplevelse, samt därmed kvalitativa matchningar till våra partners
Leda dina konsulter som är i uppdrag, inkl. personal- och löneadministration
Utöver det närmsta teamet kommer du ha dagliga samarbeten med våra Sales avdelning, samt våra externa partners
Vad har du för bakgrund?
För att lyckas och trivas i rollen som Operations Manager ser vi att du har:
En relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom HR
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av konsult- och rekryteringsbranschen som konsultchef
Mycket god vana av Office-paketet
Stort intresse för analys och data
Du talar och skriver flytande på svenska samt är bekväm i att använda engelska i både tal och skrift då detta används frekvent i kontakt med kandidater och partners
Det är starkt meriterande om du har arbetat med ledarskap av rekryterare/konsultchefer, samt varit del av en ledningsgrupp. Det viktigaste av allt är dock att du genuint brinner för att jobba med människor, rekrytering och affärer. Den största delen av vår bedömning kommer därför ske utifrån dina personliga egenskaper.
Som person ser vi att du är prestigelös och flexibel, detta då vi befinner sig i en etablerings- och tillväxtfas och arbetsuppgifterna kan komma att variera. Du är en starkt resultatorienterad person som identifierar och sätter utmanande mål, och som även kan få med sig andra på de. Du planerar för att nå mål i form av delmål och aktiviteter och arbetar fokuserat för att uppnå önskat resultat tillsammans med din omgivning. Du inspirerar din omgivning, kommunicerar med tydlighet och lyhördhet samt är en energispridare. Utöver detta önskar vi att du, liksom vi, är orädd att testa nya vägar i arbetet med strävan att bli bäst på det vi gör samt bygga de starkaste relationerna till såväl kandidater som partners.
Information om anställningenStartdatum: Första halvåret 2026
Placering: Kungsportsavenyn 10, Göteborg
Arbetstider: Kontorstider, vardagar
Ersättning: Grundlön i kombination med provision samt ett generöst förmånspaket
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Ansvarig ledare: Armin Rizvanovic
Bifoga CV samt personligt brev i samband med din ansökan för tjänsten. Se till att vara snabb med din ansökan då vi tillämper ett löpande urval. Genom processens gång kommer ett logiskt- och personlighetstest samt bakgrundskontroll att tillämpas.
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9718829