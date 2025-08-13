Operations Engineer
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur på ATG? Tillsammans arbetar vi dagligen för att uppnå vårt mål att skapa världens bästa spelupplevelse. Vi värdesätter drivkraft, respekt och ägande i allt vi gör. I rollen får du:
• Arbeta med patchning och livscykelhantering. * Arbeta med incident och changehantering.* Arbeta med utvecklande aktiviteter som främjar snabba leveranser. * Möjlighet att arbeta med moderna tekniker.
I denna roll kommer du att ansvara för den dagliga driften av ATG:s eventplattform, med fokus på tillgänglighet, prestanda och support till utvecklingsteamen. Plattformen är affärskritisk och du kommer att arbeta i ett litet team som stöttar med drift och support till en plattform dedikerad till event och messaging. Det är ett agilt team som har tät kontakt med både utvecklare och internationella kontakter. Du kommer dagligen att arbeta med drift, övervakning och optimering av vår Solace-baserade eventplattform. Är det här du?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen ser vi att du är en lagspelare med hög ansvarskänsla som tar ett starkt ägarskap i ditt arbete. Vi ser att du har en teknisk bakgrund och en högskoleutbildning eller motsvarande inom exempelvis systemvetenskap. Som person är du nyfiken, prestigelös och gillar att dela med dig av din kunskap. Vidare söker vi dig med en god kommunikativ förmåga på både engelska och svenska, eftersom en stor del av arbetet sker på engelska. För att lyckas i denna roll ser vi att du känner till arbete med agila metoder och att du har en stor förståelse för vikten av GDPR och säkerhet i ditt arbete. Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av meddelandehantering (Kafka, Solace, MQ eller liknande).
• Stor erfarenhet av systemadministration.
• Erfarenhet från drift av affärskritiska system i transaktionstunga miljöer.
• Förståelse för eventdriven arkitektur och microtjänstmiljöer.
• Goda kunskaper i DevOps-verktyg som Ansible, Python, GitHub.
• Vana att arbeta i agila team med Jira och Confluence.
Meriterande: * Java-kompetens (plattformen har många Java-baserade integrationer).
• Erfarenhet från finans- eller regulatoriskt styrda branscher.
• Erfarenhet av kubernetes plattformar.
• Kunskap inom certifikathantering. * Erfarenhet av The Cloud, AWS eller Solace Cloud. "Laget före jaget" Jag är stolt att jobba för ATG, där vinsten av vår verksamhet går till ett högre syfte. Men även den transparens som finns från högsta ledning till att för mig få jobba med kompetenta människor och teknik i framkant. Sen uppskattar jag möjlighet till träning och alla aktiviteter som ordnas. Som ledare tänker jag laget före jaget, att vi tillsammans som ett team kan bygga något fantastiskt. Därför tycker jag också det är viktigt att ansvar och beslut tas så mycket som möjligt i teamen och som leder till innovation. När jag inte jobbar spenderar jag mycket tid med familj och vänner, jag gillar också skidåkning och segling sommartid.-Rekryterande chef, Håkan Fahlén, Manager IT Core Infrastructure.We are the game
I mer än 50 år har vi på ATG levererat spänning och underhållning till svenska folket. Vi drivs av att trygga den svenska hästnäringen och att fortsatt vara ett ansvarsfullt spelbolag i framkant. Vår vision att leverera världens bästa spelupplevelse. Hos oss är du en del av en innovativ miljö - med hjälp av den senaste tekniken utvecklar vi spelupplevelser i världsklass. Självledarskap och kompetensutveckling är viktiga delar för oss. Sedan starten 1974 har vi byggt och förvaltat systemen för våra produkter som hanterar 4 500 000 transaktioner per dag.
Join the game!
Varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringsportal antingen med ditt cv eller din LinkedIn-profil - det som är enklast och smidigast för dig. Läs gärna mer om oss på vår karriärsida och tveka inte att höra av dig om du har frågor om tjänsten.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och kommer att göra en bakgrundskontroll för denna roll. Tjänsten är på heltid och utgår från vårt kontor vid Solvalla, alldeles intill travbanan. Vi har ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att du har möjlighet att kombinera distansarbete med arbete från kontoret. Var med och bygg världens bästa spelupplevelse tillsammans med oss!
Så här har vi det
Hos oss är du del av en innovativ miljö och med hjälp av den senaste tekniken utvecklar du den bästa spelupplevelsen. Vi gillar att samarbeta och hos oss får du stort utrymme att påverka ditt arbetssätt. Här hittar du nyfikna, nytänkande medarbetare och ledare - viktiga egenskaper för att kunna utveckla och utvecklas. Liksom energi , mod och motivation.
För att må bra är skrattmuskeln lika viktig att träna som alla andra muskler. Både den fysiska och den mentala hälsan skapar balans i livet. Hur vi har det på jobbet påverkar privatlivet- och vice versa. Vi ser det som en självklarhet att ge det stöd och de verktyg som behövs. Ditt val av arbetsplats och arbetssätt är flexibelt och vi lägger stor vikt på självledarskap.
Vi bryr oss om varandra och respekterar varandras olikheter på ATG. Och vi vill att våra kunder ska må bra och ha roligt när de spelar. Vi bryr oss också om sportens välmående, dvs. idrottarna och hästarna - och samhället runt omkring oss. Vi drivs inte av privata vinstintressen utan allt överskott går tillbaka till våra ägare, svensk trav- och galoppsport, något som både känns och gör gott. Ersättning
