Operations Analyst 24/7
2025-12-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos itm8 Sverige AB i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om rollen
Som drifttekniker/Operations Analyst hos itm8 spelar du en viktig roll för våra kunder. Du arbetar för att upprätthålla och utveckla driften i deras IT-miljöer och även itm8:s interna hosting-miljö. Tillsammans med kompetenta kollegor i vårt Operations Control Center (OCC) hanterar du incidenter och larm i den dagliga driften samt deltar i förändringshantering och planerade insatser såsom server- och systemunderhåll. Dina externa kontakter är oftast representanter från kundernas egna IT-team.
Teamet arbetar 24/7/365 och rollen är treskift.
Vi törs lova att din utveckling kommer att ta fart då du arbetar med en stor del av itm8s system och lösningar.
En arbetsdag hos oss
Dagpass: Du börjar med överlämning från föregående skift - ett viktigt moment för att fånga upp dagens utmaningar. Snart dyker ett larm upp från en av itm8s kunder; övervakningen har tappat kontakten med en brandvägg i San Diego. Du agerar direkt och kontaktar kundens IT-ansvariga för att lösa situationen. Dagpassen är intensiva och kräver fokus, något du uppskattar med rollen.
Nattpass: Nattpassen är oftast lugnare och ger möjlighet till proaktivt arbete, som serveruppdateringar och uppsättning av nya system. Men du måste alltid vara beredd - ett kritiskt larm kan komma när som helst.
Utvecklingsdagar: Du får tid för kompetensutveckling. Rollen kräver bred kunskap och vi ser till att du är uppdaterad. Är du nyfiken på Microsoft Azure? Då hjälper vi dig att planera in utbildningar.
Detaljer
En av itm8s främsta styrkor är att vi finns tillgängliga för kunderna dygnet runt med professionell support. Som Operations Analyst ingår du i ett team som arbetar treskift 24/7 enligt ett femveckors rullande schema med gott om tid för återhämtning.
För att kommunicera väl med våra kunder behöver du tala och skriva svenska och engelska obehindrat.
Creating the Difference - today, tomorrow, together
Över 1 700 kollegor i Danmark, Sverige, Filippinerna och Tjeckien. Med specialister inom allt från IT-säkerhet och ERP till AI och mjukvaruutveckling.
Men det som förenar oss är inte bara teknologin. Det är PURPLE POWER - vårt sätt att arbeta. Här hjälper vi varandra först, firar det som fungerar och skär igenom allt onödigt. Vi tror på ambition framför status quo. Och att våra olikheter gör oss starkare.
Hos oss handlar det inte om att vara perfekt. Det handlar om att ta ansvar, skapa värde och utvecklas - varje dag.
Så fråga dig själv: Vad kan du skapa idag? Och vart kan det ta oss imorgon?
Känner du igen dig? Sök då - och bli vår nästa teamm8!
Läs gärna mer om vår story, kultur och våra erbjudanden på www.itm8.se.
Du är också varmt välkommen att lära känna oss mer på Instagram @itm8inside.
Redo att utmana(s) med itm8?
Varmt välkommen att ansöka till tjänsten nedan. Om du inte är redo att ansöka än och har frågor, skriv till oss i meddelanderutan nedan så följer vi upp med dig. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi kontaktar kandidater löpande så vi rekommenderar att du ansöker till tjänsten så snart du kan.
