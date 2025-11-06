Operation Manager/Platschef
Ncc AB / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2025-11-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Norrköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Nyköping
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Har du beläggningserfarenhet i arbetsledande position och söker ett omväxlande jobb som platsansvarig inom asfaltsbeläggning?
Om du trivs med att hålla ihop flera mindre projekt och där nyckeln till framgång är samarbete med medarbetare och ett starkt eget driv har vi ett fritt och omväxlande jobb på ett av Sveriges främsta asfaltsföretag.
Rollen som Operation Manager
Som Operation Manager leder du vår verksamhet inom asfaltsbeläggning i Östergötlands län med daglig kontakt med kommuner och privata aktörer där du är aktiv i att både ta in projekt och driva dem. Du planerar och samordnar resurser, både interna och externa, har tekniskt och ekonomiskt ansvar för produktionens utförande samt har arbetsmiljöansvar. Du arbetar nära yrkesmedarbetare där ni driver affären framåt och tillsammans i gruppen. Arbetet sker även i nära samarbete med Area Manager, Operation Specialist och Area Assistant i ditt arbetsområde.
Om NCC Industry
Affärsområde NCC Industry är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom asfalt, stenmaterial, grundläggning och vägbeläggning. Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett spännande arbete i en utvecklande miljö.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Vi ser att du som söker har några års erfarenhet att arbeta som platschef/arbetsledare eller motsvarande och vi lägger stor vikt vid erfarenhet av beläggningsverksamhet. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i rollen som ledare där du bidrar till att medarbetare utvecklas och att få laget att lyckas tillsammans. För rollen behöver du vara strukturerad och ha ett sinne för logistik samt ha ett stort intresse för att uppnå effektivitet i alla projekt. Du är en problemlösare och nyfiken på att utvecklas och lära nytt med förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter och trivs med att inte alltid veta vad dagen har att erbjuda. Förutom att driva produktionen är du bra på att skapa kundrelationer, se affärsmöjligheter och förvalta långsiktiga samarbeten. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Ytterligare information
Tjänsten utgår från vårt kontor i Norrköping och eftersom resor ingår är B-körkort ett krav. Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning tillämpas.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Vi använder oss av bakgrundskontroller samt alkohol och drogkontroller innan anställning i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Låter tjänsten intressant så ansök senast 2025-11-30. För frågor når du Mats Johansson, Area Manager, 070-1891174, mats.d.johansson@ncc.se
eller Anders Olsson, Operation Specialist, 070-6409324, anders.a.olsson@ncc.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Maria Gistö, HR Business Partner, maria.gisto@ncc.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9592688