Operation Manager i Växjö
2026-01-07
Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli en stor livsmedelskoncern i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Bubbies, Alvestaglass och Boujee.
Om rollen
Vi söker en Operations Manager i Växjö som får ett övergripande ansvar för inköp, logistikplanering, och operativt ledarskap. Rollen är central i bolaget och har stort mandat att utveckla våra inköpsprocesser med fokus att stärka våra marginaler och säkerställa ett välfungerande kontor med god sammanhållning. Tjänsten kommer ingå i ledningsgruppen och man ska kunna sitta på kontoret i Växjö.
Du kommer att ha personalansvar för fyra nyckelroller och arbeta både strategiskt och operativt, med särskilt fokus på inköp, logistikplanering och effektivisering.
Personalansvar
• Inköpsansvarig Sverige
• Inköpsansvarig Export
• Kvalitetsansvarig
• Produktutvecklingsansvarig
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inköp & leverantörsutveckling
• Övergripande ansvar för bolagets inköp
• Genomgång och omförhandling av befintliga leverantörsavtal
• Identifiera och utvärdera nya leverantörer, nationellt och internationellt
• Säkerställa konkurrenskraftiga priser och förbättrade marginaler
• Arbeta nära kvalitet och produktutveckling vid leverantörsval
• Uppföljning av leverantörsprestanda
System & effektivisering
• Leda arbetet med att införa ett nytt inköpssystem
• Strukturera och effektivisera inköpsprocesser och arbetssätt
• Säkerställa tydliga rutiner, ansvar och uppföljning inom inköp
Ledarskap & kontorsansvar
• Operativt ledarskap och daglig styrning av teamet
• Säkerställa god struktur, samarbete och sammanhållning på kontoret
• Vara kontaktpunkt för kontorsrelaterade frågor
• Samverka med ekonomiavdelningen och exportavdelningen
Samarbete & rapportering
• Nära samarbete med ledning och ekonomi
• Rapportering av inköpsresultat, besparingar och förbättringar
• Bidra till bolagets fortsatta tillväxt och lönsamhet
Vi söker dig som är en trygg och affärsdriven ledare med stark erfarenhet av inköp.
Vi ser gärna att du har:
• Flerårig erfarenhet av inköp, sourcing eller supply chain
• Erfarenhet av personalansvar
• God förhandlingsvana och affärsmässigt tänk
• Erfarenhet av att arbeta med eller införa affärs-/inköpssystem
• Förmåga att kombinera strategiskt arbete med operativt ansvar
• Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
Meriterande:
• Erfarenhet från livsmedelsbranschen eller närliggande bransch
• Erfarenhet av internationella leverantörer
• Förståelse för kvalitet och produktutveckling
Vi erbjuder
• En nyckelroll med stort mandat och påverkan
• Möjlighet att bygga och utveckla inköpsfunktionen
• Ett bolag med korta beslutsvägar
• Ett engagerat team och ett dynamiskt arbetsklimat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: jobb@lohilofoods.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operation manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lohilo Foods AB (publ)
Hejaregatan 30
352 46 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lohilo Foods AB Jobbnummer
