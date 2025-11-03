Omvårdnadspersonal till Stenkilsgården
2025-11-03
Är du en varm och omtänksam person som vill bidra till att skapa en trygg och trivsam miljö för våra äldre medborgare? Då söker vi dig som är undersköterska till vårt äldreboende, Stenkilsgården i Stora Levene, strax utanför Vara.
Här får du chansen att göra skillnad i människors liv och bidra till att skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet.
Din roll
Vi söker nu medarbetare som brinner för att sätta den boendes behov i fokus och skapa en meningsfull vardag för våra äldre. Som en del av vårt härliga team kommer du att ha en nyckelroll i att ta hand om den enskildes förmågor, hälsa och livskvalitet. Ditt förhållningssätt kommer att utgå från individens unika behov och du kommer att arbeta för att skapa en trygg och stödjande säker miljö.
Du kommer att vara en del av ett team som värdesätter samarbete och öppen kommunikation, och som arbetar tillsammans för att skapa en meningsfull och kvalitetsfull vardag för våra boende. I arbetet förekommer dokumentationsuppgifter samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Arbetstiderna är varierande och omfattar dag, kväll och helg. Då kollektivtrafiken inte alltid passar våra arbetstider ser vi gärna att du har körkort.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är positiv och lösningsfokuserad som trivs med att ta initiativ och hitta kreativa lösningar på utmaningar. Du är engagerad och drivande i arbetet med att skapa meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet tillsammans med den du möter. Du är lugn, trygg och har förmåga att planera arbetspassens aktiviteter efter de behov som föreligger. Du är ansvarstagande och arbetar självständigt såväl som i grupp.
Meriterande om du kan uppvisa upp ett intyg från Socialstyrelsen som styrker skyddad yrkestitel, alternativt ett tjänstgöringsintyg som visar på en pågående tillsvidareanställning med titeln undersköterska. Vi lägger stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
Du ska kunna visa upp giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Utdrag ska vara: "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du behöver kunna visa upp en giltig ID-handling (t.ex. pass). Körkort kan visas tillsammans med ett personbevis från Skatteverket men det ordnas på plats om det blir aktuellt med intervju.
Du behöver ha mobilt BankID, då det krävs för verifiering i våra verksamhetssystem.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Din framtida arbetsplats
Stenkilsgårdens äldreboende är vacker belägen i en naturskön miljö i Stora Levene, strax utanför Vara, ett särskilt boende för äldre med 22 lägenheter.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Stenkilsgården Kontakt
Ina Hasselblad / Enhetschef 051231914 Jobbnummer
9586106