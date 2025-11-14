Omvårdnadschef till Radiologi
2025-11-14
Vi söker en omvårdnadschef som vill vara med och utveckla framtidens radiologiverksamhet.
Är du intresserad av ledarskap, ser möjligheter och värderar goda samarbeten? Har du erfarenhet inom radiologi och ett stort engagemang för utveckling och ledarskap?
Du erbjuds
ett omväxlande och stimulerande ledningsuppdrag i en högkvalitativ och vårdmiljö i framkant
ett lärorikt och utvecklande samledarskap där du tillsammans med dina chefskollegor, i fokus på samarbete, trygghet och arbetsglädje, coachar och utvecklar dina medarbetare
ett individuellt introduktions- och utvecklingsprogram för att du som ny chef ska känna dig trygg, trivas och snabbt komma in, förstå och kunna leverera i din chef och ledarroll.
Om tjänsten
Medicinsk bilddiagnostik är en förutsättning för god vård, då diagnostiken utgör en central del i många vårdkedjor och är en avgörande part i flera kliniska forskningsprojekt. Vår förmåga att snabbt och med högsta kvalitet utföra akut och traumarelaterad bilddiagnostik är avgörande för den fortsatta medicinska behandlingen.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Medicinsk enhet Radiologi i Solna, tillsammans med övriga omvårdnadschefer, sektionschefer och vårdenhetschef. Som omvårdnadschef har du en central roll som förstalinjechef och ledare för en grupp på cirka 25 medarbetare. Du har resultat-, arbetsmiljö- och personalansvar, och arbetar för att säkerställa att verksamheten håller högsta kvalitet samtidigt som du främjar en hållbar och stimulerande arbetsmiljö.
I rollen leder och organiserar du det dagliga arbetet och du samarbetar nära med övriga omvårdnadschefer inom enheten för att driva utvecklingen framåt. Du bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt, stärka patientsäkerheten samt säkerställa att miljö- och säkerhetskrav efterlevs. Vi har ett OVC-forum där samtliga omvårdnadschefer inom radiologi träffas flera gånger per år för att utbyta erfarenheter, idéer och utveckla ledarskapet tillsammans.
Här blir du en del av en sektion där teamarbete, kompetens och engagemang står i fokus - varje dag, dygnet runt.
Tjänsten som omvårdnadschef är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare. Resterande tid arbetar du kliniskt med grundtjänst som tillsvidareanställd röntgensjuksköterska.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
är en förebild som sprider positiv energi och skapar förutsättningar för teamet för att effektivt nå gemensamma mål.
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
är prestigelös och har ett öppet och lösningsorienterat förhållningssätt, där du ser möjligheter i förändringar och kan prioritera och fokusera ditt arbete även under snabbt förändrade omständigheter.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska
Erfarenhet av att arbeta inom radiologisk verksamhet
Erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare med personalansvar ?
Meriterande:
Erfarenhet av förbättrings och förändringsarbete
Master- eller magisterexamen inom ledarskap eller tidigare erfarenhet från forskning
Om rekryteringsprocessen
Intervjuer kommer ske vecka 2.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier! Ersättning
