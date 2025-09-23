Omsorgsassistent till Månadsvägen
2025-09-23
Som medarbetare i omsorgsförvaltningen gör du skillnad för våra omsorgstagare varje dag. Vi söker nu en driven omsorgsassistent till Månadsvägen, en gruppbostad med fem lägenheter.
Som medarbetare i omsorgsförvaltningen gör du skillnad för våra omsorgstagare varje dag. Vi söker nu en driven omsorgsassistent till Månadsvägen, en gruppbostad med fem lägenheter.
Arbetet handlar om att vara ett tryggt och pedagogiskt omsorgstagarstöd i sociala relationer, i hemmet samt i samhället i övrigt. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt i en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Stödet handlar om att ge omsorgstagarna stöd i vardaglig struktur och att i övrigt arbeta enligt beslut i LSS. Arbetet sker i nära samarbete med individens övriga nätverk, daglig verksamhet, sjuksköterska och rehabpersonal.
Här förväntas du arbeta enligt ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening i vardagen. Du är bland annat stöttande och behjälplig med fritidsaktiviteter, matlagning och hushållsarbete. Du behöver vara kreativ och flexibel - eftersom dagens planerade innehåll kan variera och förändras med kort varsel. Hos oss ingår du i en personalgrupp där arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
Det är önskvärt att du har kunskap om olika begåvningsnivåer, gärna autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vidare är det meriterande om du har kunskap om epilepsi. Arbetet kräver att du är ansvarskännande, engagerad och har god samarbetsförmåga. Du behöver ha ett positivt tänkande samt ett lugnt och tryggt arbetssätt.
Viss datavana krävs eftersom dokumentation ingår i arbetet. Tjänsten förutsätter goda
kunskapar i svenska, tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 246/25". Omfattning
