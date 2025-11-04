Områdeschef Produktion Underwater Systems
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en områdeschef för produktionen av Remote Operating Vehicle (ROV) inom affärsområde Saab Kockums. Remote Operating Vehicle (ROV) är farkoster som används för vetenskaplig forskning, militära tillämpningar, samt för observation, inspektion och miljöarbete inom alla undervattenssektorer. På produktionsavdelningen ligger fokus på tillverkning, montering, testning och kvalitetssäkring. Även driftsättning och utbildning hos kund är del av verksamheten. Varje steg i produktionskedjan är noggrant kontrollerat för att möta kraven inom försvarsindustrin. Sammanfattningsvis handlar det om att underhålla, tillverka, montera och säkerställa leverans och utbildning av produkten till kund.
Dina främsta arbetsuppgifter blir att tillsammans med områdets ledningsgrupp ansvara för att resurser finns i rätt tid med rätt kapacitet för att tillverka, montera och leverera enligt överenskommen plan. I ditt ansvar ingår att utveckla och upprätthålla en stark förståelse för företagets produktionsverksamhet och affärsprocesser, detta för att hela tiden skapa bättre förutsättningar att leverera enligt våra kunders förväntningar. Du kommer ansvara och säkerställa att utveckling av arbetsflöden och produktionsprocesser ständigt fortgår där hänsyn till effektivt resursutnyttjande kommer vara i fokus. I rollen ingår långsiktigt ekonomiskt lönsamhetsansvar samt kontinuerlig uppföljning av detta för att nå uppsatt mål.
I din roll som områdeschef kommer du att ansvara för att leda och coacha två chefskollegor inom olika delar av produktionen. Du kommer att fungera som en nyckelperson i att skapa och driva en effektiv ledningsstruktur, där samordning mellan olika enheter och arbetsområden är avgörande för att nå företagets mål. Genom att motivera, stödja och utveckla dina medarbetare och deras team, säkerställer du att hela organisationen arbetar mot gemensamma resultat och kontinuerlig förbättring.Publiceringsdatum2025-11-04Profil
Vi letar efter någon som är flexibel, proaktiv och redo att anta utmaningar i en dynamisk och föränderlig miljö. Om du brinner för att leda team genom förändring och ser möjligheter där andra ser hinder, då är detta rollen för dig.
För att lyckas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet av ledarskap, gärna i en miljö där du har lett andra chefer. Du har en stark teknisk kompetens som hjälper dig att förstå och hantera komplexa produktions- och affärsprocesser. Samtidigt är du en skicklig kommunikatör, både internt och externt, och har förmågan att tydligt förmedla mål, visioner och strategier på ett sätt som engagerar och skapar delaktighet.
Vi tror att du har en teknisk bakgrund, gärna inom produktion eller ingenjörsområden, men ännu viktigare är dina personliga egenskaper. Du kommer in i rollen med en öppen och inkluderande ledarstil, där du aktivt uppmuntrar till dialog och samarbete.
Språkkunskaper i både svenska och engelska är nödvändiga för att säkerställa tydlig och effektiv kommunikation då det hjälper oss att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i våra processer.
Resor mellan våra verksamhetsorter i Östergötland förekommer, vilket innebär att du behöver vara flexibel och beredd att resa för att möta kollegor, samarbetspartners och kunder på olika platser. Resorna kommer att vara en naturlig del av ditt arbete för att säkerställa att hela organisationen arbetar mot samma mål och att samarbetet mellan olika verksamhetsområden fungerar smidigt. Eftersom vi samarbetar med både globala kunder och leverantörer kan det finnas tillfällen där du behöver delta i möten eller besöka produktionsanläggningar och partners utomlands. Din förmåga att navigera i en internationell miljö och samarbeta över gränserna kommer därför att vara en viktig del av rollen.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
