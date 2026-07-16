Områdeschef LSS och HSL
Svedala kommun / Sjukvårdschefsjobb / Svedala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Svedala
2026-07-16
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedala kommun i Svedala
Svedala kommun växer och är inne i en mycket spännande och expansiv fas. För att möta framtidens behov stärker vi nu vår organisation inom vård och omsorg. Med en stärkt ledningsstruktur och nya strategiska funktioner skapar vi bättre förutsättningar för nära ledarskap, hög kvalitet och fortsatt utveckling. Det innebär att vi nu rekryterar flera nyckelpersoner samtidigt, bland annat en områdeschef inom LSS och HSL. Här får du en möjlighet att vara med från start och tillsammans med nya kollegor forma framtidens vård och omsorg i Svedala.
Uppdrag
Som områdeschef i Svedala kommun leder och utvecklar du verksamheten inom LSS, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård. Du har fyra direkt underställda enhetschefer – två inom LSS och socialpsykiatri och två inom HSL – och skapar tillsammans med dem förutsättningar för verksamheter med hög kvalitet, en god arbetsmiljö och ett hållbart resursutnyttjande. Genom ett nära och tillitsfullt ledarskap coachar du dina chefer, följer upp verksamheten och driver ett kontinuerligt förbättringsarbete med individens bästa i fokus. Vidare är du också chef för medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR).
Du ingår i vård- och omsorgs ledningsgrupp och rapporterar direkt till socialchef. Uppdraget innebär nära samverkan med kommunens stödfunktioner, politiken, fackliga organisationer och externa samarbetspartners.
Verksamhetsområdet står inför en spännande utvecklingsresa. Målgruppens behov blir alltmer komplexa samtidigt som omställningen till nära vård innebär att den kommunala hälso- och sjukvården får en allt viktigare roll. För att möta framtidens behov behöver vi utveckla våra arbetssätt, stärka samverkan mellan LSS, socialpsykiatri och HSL samt säkerställa en personcentrerad, likvärdig och hållbar verksamhet.
Som områdeschef blir du en nyckelperson i detta arbete. Du leder förändrings- och utvecklingsarbetet genom dina chefer och växlar naturligt mellan strategiskt ledarskap och verksamhetsnära stöd. Tillsammans skapar ni en organisation som är rustad att möta morgondagens behov och erbjuder stöd, omsorg och hälso- och sjukvård med hög kvalitet.
Kompetens
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom social omsorg, socionomprogrammet, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig chefserfarenhet inom offentlig sektor samt en gedigen erfarenhet inom LSS verksamhetsområden. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer. Vidare besitter du kunskap om relevant lagstiftning och har god förståelse för de politiska processerna.
För att lyckas i rollen har du en vana av att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Med mod och handlingskraft driver du de insatser som krävs för att skapa en verksamhet som är rustad för framtidens krav. Du har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet, även i de mer komplexa processerna, där det blir tydligt att ni når framgång genom gemensamma insatser.
Genom god kommunikation och tillitsfullt ledarskap lyckas du attrahera, engagera och behålla kompetenta medarbetare. Du anpassar med lätthet ditt arbetssätt efter förändrade förutsättningar och kan navigera mellan den händelserika vardagen och den långsiktiga styrningen.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetstid och varaktighet
Tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Rekrytering
Intervjuer planeras att hållas 24/8, 26/8 och 28/8.
Vid frågor om tjänsten kontaktas:
V. 30-31 Joakim Thuresson myndighetschef, 040-6268175
V. 32-34 Stefan Gjuse områdeschef, 040-6268157
Förmåner
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, till exempel förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommuns tillgång till 3000 kr i friskvårdsersättning, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension.
Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheten eller hemifrån. Förmåner som erbjuds kan du läsa via http://www.svedala.se/formaner
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Jobbnummer
10004698