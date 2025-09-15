Ombyggnationspersonal till projekt- Strängnäs
Är du driven med ett öga för detaljer? Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med ombyggnation och läsa av planogram i butiksmiljö? Då kan du vara den vi letar efter!
Tjänstebeskrivning:
Vi söker nu efter kvalificerade kandidater för att hjälpa till med en butiksombyggnation på projektbasis. Detta är en temporär position på 3-4 veckor (start v.43) och med möjlighet till framtida projekt.
Personliga egenskaper:
Organiserad: Förmågan att hålla ordning och strukturera arbetsuppgifterna är avgörande för att säkerställa att projektet följer tidsplanen och att alla uppgifter utförs korrekt.
Kreativ: Att kunna tänka utanför boxen och komma med innovativa lösningar är viktigt för att skapa en attraktiv och funktionell butiksmiljö.
Flexibel: Eftersom butiksrenoveringar ofta innebär att hantera oväntade situationer och ändringar i planen, är det viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.
Kommunikativ: Att kunna kommunicera effektivt med både kollegor och kunder är avgörande för att säkerställa att alla är på samma sida och att eventuella problem kan lösas snabbt och smidigt.
Stresstålig: Butiksrenoveringar kan vara intensiva och stressiga perioder, så att kunna behålla lugnet och fokusera på att lösa problem är viktigt.
Engagerad: Att ha en genuin passion för butiksdesign och inredning och vara engagerad i att leverera bästa möjliga resultat är avgörande för att lyckas i projektet.
Självgående: Att kunna ta initiativ och arbeta självständigt är viktigt, särskilt när det gäller att genomföra uppgifter och fatta beslut på plats.
Kvalifikationer:
Erfarenhet av butiksrenovering: Tidigare arbete med ombyggnation av butiker som gett en god förståelse för processen och kraven som är involverade.
Kunskap om inredning: En bakgrund inom inredning eller liknande ger dig förmågan att skapa attraktiva och funktionella butiksmiljöer.
Förmåga att läsa och implementera planogram: Att kunna förstå och arbeta enligt planogram är avgörande för att organisera produkter och skapa en effektiv butikslayout.
Tekniska färdigheter: Kännedom om och förmåga att använda verktyg och material som används vid butiksrenoveringar är viktigt för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett säkert och effektivt sätt.
Kommunikationsfärdigheter: Att kunna kommunicera tydligt och effektivt med kunder och andra intressenter är avgörande för att projektet ska flyta smidigt.
Förmåga att arbeta i team: Att kunna samarbeta med olika personer och bidra till en positiv arbetsmiljö är viktigt för att projektet ska bli framgångsrikt.
Stresstålighet: Förmågan att hantera stressiga situationer och arbeta effektivt under press är viktigt för att hantera utmaningar som kan uppstå under projektet.
Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal: Erbjudandet om en konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal ger en trygghet och rättvisa för den anställda.
Spännande projekt: Att vara en del av ett projekt för att omvandla och förnya en butik innebär en spännande och varierad arbetsmiljö.
Möjlighet till framtida projekt: Genom att erbjuda möjligheten till chansen att delta i framtida projekt ger du en långsiktig potential för kontinuerligt arbete.
Flexibilitet: Flexibilitet i arbetsschemat och möjligheten att arbeta i olika projekt ger en anställd frihet att anpassa sitt arbetsliv efter sina behov och önskemål.
Utvecklingsmöjligheter: Att vara en del av butiksombyggnationer ger också möjlighet till personlig och professionell utveckling inom områden som inredningsdesign, projektledning och kommunikation. Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
MRC är ett etablerat bemanningsföretag inom livsmedelsbranschen och startade sin verksamhet i Stockholm i januari 2000. Vi är aktiva inom alla områden inom dagligvaruhandeln och är kända för vår snabbhet och noggrannhet. Vi anpassar oss efter våra kunders behov och är flexibla. Vårt mål är att vara det mest attraktiva bemanningsföretaget på marknaden, och vi är auktoriserade genom Almega och följer Handels kollektivavtal.
Om du är redo att ta dig an nya utmaningar och vill vara en del av vårt team, skicka in din ansökan redan idag! Berätta om din erfarenhet och varför du skulle vara en lämplig kandidat för detta projekt.
Så ansöker du:
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: marijana@mrcbemanning.se
Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post, du ansöker via länken nedan. Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast. Ersättning
