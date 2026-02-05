OM Support till Fitness 24Seven
2026-02-05
Fitness24Seven söker nu en OM Support (Operational Manager Support) för att säkerställa att anläggningarna håller högsta standard varje dag! Är du en problemlösare som trivs med att ta ansvar och agera snabbt? Då kan du vara Fitness24Seven nästa OM Support!
Om rollen
Som OM Support ansvarar du för den dagliga tekniska driften i regionen. Du är en operativa expert som ser till att gymmen är Tillgängliga, Funktionella och Fräscha (TFF). Genom snabb problemlösning, effektiv ärendehantering och nära kontakt med leverantörer skapar du en trygg och välfungerande miljö för både medlemmar och kollegor. Du avlastar OM (Operations Manager) genom att ta ägarskap för den löpande operativa leveransen.
Du fungerar som superuser i systemet Gym Performance och ansvarar för att utbilda andra. Du hanterar dagliga serviceärenden, jourärenden och medlemsfeedback med hög kvalitet och effektivitet. Du har det löpande ansvaret för kontakten med leverantörer, såsom städ och fastighetsskötsel, och säkerställer att anläggningarna följer TFF-standarder genom regelbundna kontroller.
Du är även ett viktigt stöd vid renoveringar, nyöppningar och förbättringsprojekt, och ansvarar för att brandskyddsarbete och andra lagstadgade rutiner följs upp systematiskt. I samarbete med Operations Manager (OM) hanterar du inköp kopplat till den dagliga driften samt skapar en smidig övergång mellan drift och projekt.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Stockholm, Kista. Kontoret fungerar som din bas, men rollen innebär även besök på våra anläggningar i regionen. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till oktober 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta i en operativ tjänst och har ett tekniskt sinne. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har ett genuint fokus på service. Med ett kostnadsmedvetet och lösningsorienterat förhållningssätt tar du dig an utmaningar med både effektivitet och kreativitet. Du trivs med att arbeta självständigt, men är samtidigt en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete.
Viktigt för tjänsten
• Operativ erfarenhet från bygg, fastighetsskötsel eller gymvärlden
• Dokumenterad erfarenhet av ärendehantering och leverantörskontakter
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Excel och PowerPoint.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har en relevant eftergymnasialutbildning.
Om Fitness24seven
Fitness24Seven är en av världens snabbast växande gymkedjor och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På 20 år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha över 250 anläggningar i 5 länder på 3 olika kontinenter. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer. Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar.?Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers' terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Fitness24seven med Adecco. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlaren via cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
