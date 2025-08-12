O'Learys Halmstad söker kock 75%
2025-08-12
Inledning
Är du vår nya kock? Vill du bli en viktig del av vårt team och skapa fantastiska gästupplevelser? Är du driven, en lagspelare och trivs i ett högt tempo? Då är denna tjänst för dig! Arbetsuppgifter
Som kock på O'Learys Halmstad får du chansen att vara med och driva restaurangens utveckling, nå resultat och bygga en hållbar verksamhet. Du ansvarar för att förbereda och tillaga maträtter i enlighet med O'Learys koncept, hålla köket rent och bidra till ett starkt samarbete i köket. Tillsammans med övriga i ditt team levererar ni en fantastisk och glädjefylld upplevelse för både medarbetare och gäster avseende kvalité och service.
Vi söker dig som
Har en stor passion för matlagning. Du trivs att arbeta i ett högt tempo och hanterar stress på ett bra sätt. Du är en noggrann, tydlig och prestigelös lagspelare och tycker att detaljerna är viktiga för hög kvalité. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta och kan anpassa dig till nya situationer och utmaningar. Som kock på O'Learys är du en del av ett glatt och härligt gäng. Vi ser att du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska, är utbildad kock samt har tidigare erfarenhet från à la carte-kök.
Om OLearys
OLearys Halmstad är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats med aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan.
Vi ser fram emot din ansökan!
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: 75%, lön enligt överenskommelse
ARBETSTIDER: Varierande arbetstider enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare O'learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), http://www.olearystrademark.com/ Arbetsplats
O'Learys Kontakt
O'Learys Halmstad hiring.halmstad@tigerholmsportsbars.se Jobbnummer
9455292