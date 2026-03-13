Ögonläkare till Västernorrland
2026-03-13
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medcura AB i Haparanda
Vad erbjuder Medcura?
Vi har ett brett utbud inom alla områden både hos privata aktörer och inom den offentliga sektorn. Medcura erbjuder både tim- och garantianställningar. Du kan välja bland både korta och längre uppdrag. Hos Medcura får du en egen konsultchef som känner dig och vet hur du vill arbeta och som kan din kompetens. Vi kan därför skräddarsy uppdrag för just dina behov.
• Din egna konsultchef
• Engagemang och förtroende för varandra
• Valfrihet/önskeschema/flexibla tider
• Du är helförsäkrad
• Vi anordnar konsultträffar
• Rekryteringsbonus
• Konkurrenskraftiga löner
• Vi erbjuder trygghet och kontinuitet
• Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och omväxling
• En arbetsplats där du väljer hur mycket du vill arbeta och på vilka orter
• Vi följer kollektivavtal
• Inskolning
• Legitimerad vårdpersonal på kontoret som arbetar för dina önskemål
• En vision om att arbeta utifrån 100% kvalité i alla upphandlingar
Om Medcura
Välkommen till Medcura - där dina möjligheter inom vårdsektorn är gränslösa. Vi erbjuder dig en värld av valmöjligheter, många privata kliniker där du kan utforska ett rikt utbud av uppdrag. Oavsett om du föredrar kortare pass eller söker längre engagemang, skräddarsyr vi din arbetsupplevelse för att matcha dina ambitioner och kompetenser perfekt. Ersättning
