Officerare till 32.kustrobotdivisionen
2026-02-10
Kustrobotdivisionen söker officerare med placering på divisionsstab alternativt robotenhet
Om förbandet
32.kustrobotdivisionen är en del av 3.sjöstridsflottiljen och består av en divisionsstab samt två robotenheter, 321.robotenheten samt 322.robotenheten. Förbandet har hög rörlighet, stor eldkraft och uppträder fordonsburet i kustnära miljöer.
Förbandets huvuduppgift är att enskilt eller tillsammans med andra genomföra sjömålsstrid.
Kvalifikationer
• Godkänd officersutbildning
• B-körkort
Meriterande
• SUSA/FUSA
• Markstrids- alternativt ytstridskompetensPubliceringsdatum2026-02-10Dina personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta strukturerat och självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden.
Du är öppen, social och arbetar bra i grupp och har bra samarbetsförmåga samtidigt som du kan ta eget ansvar och initiativ. Du är serviceinriktad, stresstålig samt har ett högt säkerhetsmedvetande. Du är en problemlösare med god analytisk förmåga. Fysisk träning bör vara en naturlig del av din vardag.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Anställningsform: Yrkesofficer
Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum efter överenskommelse
Din ansökan ska innehålla:
• CV med referenser
• Personligt brev
• Kopior av följande:
• Intyg/betyg på militärtjänstgöring
• Intyg på officersexamen
• Ev annan meriterande utbildning/kompetens
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta:
32.kustrobotdivisionen, 3sjostridsflj-32krbdiv@mil.se
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Jonas Rydmarker
Samtliga nås via FM växel 010 82-85 000
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-08
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.
Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
