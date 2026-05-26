Office Manager Farsta, Stockholm Heltid
Simplex Bemanning AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-05-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs med att ha många bollar i luften, alltid ligger steget före och får saker att hända? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen
Vår kund är ett av Sveriges mest välkända e-handelsföretag inom dagligvaror med en modern och högteknologisk anläggning i Farsta söder om Stockholm. De söker nu en Office Manager som vill vara navet i verksamheten - den person som håller ihop kontoret, löser problem innan de uppstår och ser till att vardagen flyter på för alla.
Det här är en bred och varierad roll där du är lite av en allt-i-allo. Ingen dag är den andra lik och du trivs precis så - du gillar variation, tar initiativ och hittar alltid en lösning.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Ta emot besökare och hantera receptionen på ett professionellt och välkomnande sätt
Koordinera och administrera kontorsfunktioner och interna processer
Hantera inkommande samtal, mail och post
Planera och boka möten, konferenser och evenemang
Stötta olika avdelningar med administrativa uppgifter
Hålla ordning och reda på kontoret och se till att allt fungerar
Lösa praktiska problem och tänka utanför boxen när det behövsAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning
Placering: Farsta, Stockholm
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag, 08:00-17:00
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Vi söker dig som
Är serviceminded, positiv och sätter alltid människor i första rummet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Är lösningsorienterad och tänker gärna utanför boxen
Har god förmåga att prioritera och strukturera din dag självständigt
Är proaktiv - du ser vad som behöver göras och gör det
Trivs i en social roll och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen
Meriterande
Tidigare erfarenhet som Office Manager, receptionist eller liknande roll
Erfarenhet av att arbeta i en snabbväxande verksamhet
Vi erbjuder
En central och varierad roll i ett av Sveriges mest spännande e-handelsföretag
En modern och energisk arbetsmiljö i Farsta
Gym på plats och fantastisk lunch lagad av egna kockar
Ett engagerat team som välkomnar dig med öppna armarFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande e-handelsföretag inom dagligvaror och har förändrat sättet människor handlar mat på. Med en stark tillväxtresa och en toppmodern anläggning i Farsta erbjuder de en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö där du som medarbetare verkligen gör skillnad varje dag.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning - för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag - vi hör av oss snabbt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
Farsta (visa karta
)
123 47 FARSTA Arbetsplats
Simplex Farsta Jobbnummer
9927701