Office Coordinator till fintech-bolag
2026-04-07
SNABBFAKTA
Omfattning: Heltid Arbetstider: Vardagar under kontorstider, 08.00-17.00 Ort: Stockholm Startdatum: Juni Uppdragslängd: 6 månader, med chans till förlängning Anställningsform: Särskild visstidsanställning
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Vår kund är en nytänkande låneförmedlare med ett modernt kontor centralt beläget i Stockholm. Du blir anställd av Inte Bara Post Bemanning och jobbar ute hos Sandvik. I rollen utgår du från kontoret, ej hybridtjänst.
HUR SER EN VANLIG DAG UT?
I den här rollen är du personen som får kontoret att kännas - och fungera - på topp, varje dag. Du ser till att kaffet alltid är redo, att köken är fräscha och att allt flyter på utan att någon riktigt behöver tänka på det. Du gillar att ha koll, tar egna initiativ och rycker in där det behövs.
Det här är en roll för dig som trivs med att vara i rörelse under dagen. Ena stunden fixar du i ordning i pentryt, nästa tar du emot leveranser eller hjälper till att lösa ett mindre tekniskt problem i ett mötesrum. Du är helt enkelt en "go-to person" på kontoret.
Du behöver inte kunna allt från början, men du är nyfiken.
Fylla på och underhålla kaffemaskiner
Inventera och beställa kaffe, mjölk, te och andra förbrukningsvaror
Ta emot och hantera leveranser
Göra dagliga rundor på kontoret för att säkerställa att pentryn är rena och välfyllda
Plocka undan disk, torka av ytor och hålla ordning
Ta emot och ställa fram lunch- och fikaleveranser
Ansvara för frukostfix
Hjälpa till med enklare praktiska uppgifter som att:
Sätta upp tavlor
Byta glödlampor
Skruva ihop enklare möbler
Felsöka enklare teknik i mötesrum
Hantera tyngre leveranser vid behov (t.ex. bära in dryck eller annat material)
VEM ÄR DU?
Vi tror att du:
Är i början av din karriär och vill få in en fot i arbetslivet
Är serviceinriktad och gillar att hjälpa andra
Är självgående och ser vad som behöver göras
Är praktiskt lagd och inte rädd för att hugga i
Talar och skriver obehindrat på svenska samt engelska som är koncernspråk.
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen.
