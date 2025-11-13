Office Coordinator
Svenska Rymdaktiebolaget Esrange / Administratörsjobb / Kiruna Visa alla administratörsjobb i Kiruna
2025-11-13
Välkommen till SSC - Swedish Space Corporation, den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, framdrivningssystem för satelliter och mycket mer.
SSC har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Brinner du för service och vill vara navet i en innovativ och internationell miljö? Vi söker nu en Office Coordinator som med passion, struktur och energi vill bidra till att skapa en arbetsplats i världsklass på Esrange Space Center i Kiruna. Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag!
DIN ROLL
Som Office Coordinator är du ansiktet utåt och den som får både medarbetare och besökare att känna sig välkomna. Du ansvarar för att kontoret på våra arbetsplatser i Kiruna och på Esrange Space Center fungerar smidigt och att servicen alltid håller högsta nivå. Du är en nyckelperson som med fingertoppskänsla och struktur skapar ordning och trivsel - och bidrar till SSC:s positiva arbetskultur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Säkerställa att kontorsmiljön är välkomnande, organiserad och inspirerande
• Hantera inköp av kontorsmaterial och kontakt med leverantörer
• Vara stöd till kollegor och ledning i administrativa frågor
• Bidra till att SSC:s värderingar och varumärke genomsyrar all kommunikation och service
• Koordinera och planera interna möten och event på vårt kontor i Kiruna och på Esrange
• Kontinuerligt förbättra processer och rutiner för att skapa en ännu bättre arbetsplats
VEM DU ÄR
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av service, administration eller koordinatorroller
• Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer
• Trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
• Är en lagspelare som gillar att samarbeta och skapa god stämning
• Har ett genuint intresse för att ge bästa möjliga service
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
30 dagars semester samt traditionella helgdagar - vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vår rymdbas Esrange utanför Kiruna.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t, i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Annonsen kan komma att stängas tidigare än angivet om vi får in många ansökningar, för att säkerställa en smidig och rättvis rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
Swedish Space Corporation (SSC) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space.
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556166-5836)
981 28 KIRUNA Arbetsplats
Svenska Rymdaktiebolaget Esrange Jobbnummer
