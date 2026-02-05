Novi Resort Visby söker Preppkock
No Vi Resort AB / Kockjobb / Gotland Visa alla kockjobb i Gotland
2026-02-05
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos No Vi Resort AB i Gotland
, Stockholm
eller i hela Sverige
Preppkock sökes till Novi Veranda
Inför sommarsäsongen söker Novi Veranda en preppkock som vill vara en viktig del av vårt köksteam. Hos oss står råvaror, tempo och laganda i fokus - och sommaren hos Novi är intensiv, rolig och full av energi.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som preppkock ansvarar du för förberedelser i köket inför service. Du jobbar nära köksmästare och övriga kockar för att säkerställa hög kvalitet och ett smidigt flöde i köket.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror (grönsaker, såser, mise en place m.m.)
Säkerställa ordning, renlighet och hygien i köket
Följa rutiner för livsmedelssäkerhet
Stötta köket där det behövs under service
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök (meriterande men inget krav)
Är noggrann, snabb och stresstålig
Har god samarbetsförmåga och positiv inställning
Trivs med att jobba i högt tempo under sommarsäsong
Vi erbjuder
Säsongsanställning över sommaren
Ett härligt team och en levande arbetsplats
Möjlighet att utvecklas i köket
Arbete i en populär restaurangmiljö vid vattnet
Period: Sommarsäsong med start enligt överenskommelse.
Plats: Novi VerandaSå ansöker du
Skicka din ansökan och kort presentation till info@noviresort.se
Urval sker löpande, sista ansökningsdag 6:e mars.
Välkommen till Novi Veranda i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@noviresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Preppkock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare No Vi Resort AB
(org.nr 559074-3182), http://www.noviresort.se
S:t Göransgatan 31 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
No Vi Resort AB Kontakt
F&B Manager
Ida Liljefors ida@noviresort.se 0763059983 Jobbnummer
9726155