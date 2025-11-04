.Net-utvecklare till försvarskund
Nexer AB / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2025-11-04
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer AB i Enköping
, Strängnäs
, Västerås
, Eskilstuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga framtidens lösningar inom offentlig sektor och försvar? Som konsult hos Nexer får du en trygg och långsiktig anställning, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i uppdrag som gör skillnad. Vi tror på hållbar kompetensutveckling, balans i livet och att du ska få växa både tekniskt och som person.
Vem är du? Vi tror att du är en person som trivs i team där samarbete, öppenhet och prestigelöshet är grunden för att lyckas. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta initiativ. Du har lätt för att kommunicera och vill vara med och bygga hållbara lösningar som gör skillnad. Nexer Public Sales söker för kunds räkning erfarna utvecklare inom C#/.Net. Du som söker behöver ha minst 9 års yrkeserfarenhet inom .Net-ramverket, REST API:er samt SQL-databaser. Vi ser gärna att du har en system- eller datavetenskaplig utbildning och det är meriterande om du har erfarenhet av Angular, React och Azure Devops. Har du dessutom arbetat inom försvarssektorn är det ett stort plus. För rollen krävs svenskt medborgarskap samt mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt. Uppdraget är förlagt hos kund i Enköping och innebär fysisk närvaro på plats fem dagar i veckan.
Om Nexer Public Sales
Affärsområdet Public Sales på Nexer har länge arbetat med att driva och utveckla våra uppdrag inom offentlig sektor - myndigheter, regioner och kommuner. Nu tar vi nästa steg och skapar en ännu starkare plattform och närvaro i Mälardalsregionen. Hos oss får du inte bara arbeta med samhällsviktiga uppdrag - du får också vara med och påverka, forma kulturen och bygga upp något tillsammans med ossPubliceringsdatum2025-11-04Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 november. Välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Xie Gamboa, på xie.gamboa@nexergroup.com
. #LI-XG1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345) Arbetsplats
Nexer Group Jobbnummer
9588575