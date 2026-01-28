NC operatör | Saab | Huskvarna
Vill du ha en viktig roll i ett högteknologiskt företag där precision, kvalitet och säkerhet står i centrum? Saab söker nu erfarna och engagerade NC-operatörer till sin verksamhet i Huskvarna. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Saab.
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag som utvecklar avancerad teknik för att göra världen säkrare. Här får du möjlighet att arbeta i en modern maskinpark och med högprecisionskomponenter i korta serier, där din kunskap gör verklig skillnad.
Din roll
Som NC-operatör hos Saab har du en central roll i tillverkningen av högprecisionskomponenter för avancerade system. Du arbetar i en modern och tekniskt avancerad verkstad där fokus ligger på kvalitet, noggrannhet och leveranssäkerhet. Produktionen sker i korta serier med stor variation, vilket kräver att du är trygg i din kompetens och trivs med ett ansvarsfullt och metodiskt arbetssätt.
Du är delaktig i hela tillverkningsmomentet - från att förstå ritning och kravbild till att säkerställa att komponenterna håller mycket höga kvalitetskrav. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i ett engagerat team där struktur, lugn och professionalism präglar vardagen, samma professionalism som kännetecknar Saab i stort.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Köra och övervaka NC-svarvar och i viss mån 5-axliga fräsmaskiner
Ställa, justera och kompensera maskiner vid behov
Mäta och kontrollera detaljer för att säkerställa att toleranskrav uppfylls
Arbeta utifrån ritningar, arbetsinstruktioner och fastställda processer
Bidra till god ordning, struktur och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt i verkstadenProfil
Vi söker dig som är öppen, driven och nyfiken, med ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt. Du trivs i en miljö där kvalitet alltid går före tempo och där fokus ligger på att göra rätt från början. Du har ett lugnt och metodiskt sätt att arbeta och känner dig trygg i din yrkesroll.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av NC-svarvning
Erfarenhet av arbete med snäva toleranser och högprecisionsdetaljer
God vana av ritningsläsning och mätteknik
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Okuma-maskiner eller andra likvärdiga styrsystem
Programmeringserfarenhet, exempelvis i Mastercam
Erfarenhet av högprecisionssvarvning i små serier
Bakgrund från annan precisionsindustri, till exempel medicinteknik eller flyg
Mer om tjänsten
Arbetstider: Dagtid, skiftgång kan förekomma
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Säkerhetsprövning: Genomförs inför eventuell anställning
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och utveckla din kompetens tillsammans med andra. Här finns plats för nyfikna tänkare, erfarna specialister och alla däremellan. Tillsammans bidrar vi till lösningar som gör verklig skillnad - varje insats räknas.
Du blir en del av Saab Surveillance, affärsområdet som utvecklar och levererar avancerade sensorer, avionik- och självskyddssystem för bemannade och obemannade plattformar. Inom Business Unit Fighter Core Capabilities arbetar vi med kritiska system och komponenter för stridsflyg, där extrem precision, kvalitet och pålitlighet är avgörande.
Hos Saab är våra medarbetare vår största tillgång. Vi erbjuder en inkluderande och professionell arbetsmiljö där samarbete, lärande och långsiktig utveckling står i fokus. Genom hög teknisk kompetens, moderna arbetssätt och ett gemensamt ansvar bidrar vi till att stärka säkerheten för människor och samhällen - i Sverige och internationellt.Så ansöker du
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Jefferson Wells för SAABs räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av SAAB. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Sara Takahashi på sara.takahashi@jeffersonwells.se
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Stensholmsvägen 20, Huskvarna
)
