Nätverkstekniker
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällsviktig IT-miljö där nätverket är en central del av en stabil och säker drift. Här arbetar du i ett erfaret nätverksteam med ansvar för plattformar som måste fungera varje dag, med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet.
Rollen kombinerar operativt arbete med möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och förbättringar. Du arbetar nära ordinarie resurser, bidrar i utvecklingsinitiativ och hjälper teamet att skapa en mer standardiserad och effektiv nätverksleverans. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta hands-on i en komplex miljö och samtidigt bidra till långsiktig förbättring.
ArbetsuppgifterDu arbetar med incidenter, problem och beställningar kopplade till nätverksområdet.
Du driver drift, administration och förvaltning av nätverksrelaterade tekniska plattformar.
Du felsöker och löser problem i komplexa nätverksmiljöer med höga krav på tillgänglighet.
Du deltar i förändringsarbete och förbättringsinitiativ tillsammans med teamet.
Du dokumenterar genomförda aktiviteter och tekniska lösningar på ett tydligt sätt.
Du bidrar i interna projekt och utvecklingsinsatser tillsammans med ordinarie resurser.
Du tar fram, uppdaterar och kvalitetssäkrar rutiner och arbetsinstruktioner.
Du delar kunskap i teamet och bidrar till standardisering och effektivare arbetssätt.
KravMinst 5 års erfarenhet av arbete med brandväggslösningar i organisationer med höga krav på tillgänglighet.
Minst 5 års erfarenhet av switching och routing i enterprise-miljöer.
Minst 3 års erfarenhet av virtualiserade nätverk och SDN-lösningar.
Minst 3 års erfarenhet av nätverksövervakning och övervakningsverktyg.
Dokumenterad erfarenhet av felsökning i komplexa nätverksmiljöer med höga krav på tillgänglighet.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 3 års erfarenhet av drift, administration och konfigurering av Check Point-brandväggar.
Minst 3 års erfarenhet av drift, administration och konfigurering av Citrix NetScaler/ADC.
Minst 3 års erfarenhet av installation, konfigurering och användning av SolarWinds Orion för nätverksövervakning och analys.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
