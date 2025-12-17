Naturvårdshandläggare
2025-12-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.
Vill du bidra till det viktiga arbetet med en hållbar samhällsutveckling och biologisk mångfald genom att skydda vår unika natur?
Nu söker vi en erfaren naturvårdshandläggare som ska arbeta med frågor som rör tillsyn och prövning av naturvårdsärenden.
För dig som är intresserad av de frågor som är förknippade med biologi, ekologi och naturvård ger arbetet goda möjligheter till fördjupade kunskaper inom området.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med arbetsgruppen ansvara för Länsstyrelsens arbete med tillsyn och prövning av bland annat dispenser från områdesskydd och fridlysning för djur och växtarter samt samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om påverkan på naturmiljön. Du kommer, genom myndighetsutövning, att bevaka miljöintresset och andra allmänna intressen. En viktig del i detta är bedömningen av miljöpåverkan och vilka åtgärder som kommer att behövas samt att väga olika intressen mot varandra utifrån en helhetssyn och flera perspektiv.
Arbetet utgörs huvudsakligen av kontorsarbete och är företrädesvis händelsestyrt. Visst fältarbete och vissa resor ingår i tjänsten. Det är främst ett självständigt arbete men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar med övriga medarbetare i arbetsgruppen. Arbetet inkluderar också deltagande vid nätverksmöten, ha kontakter med verksamhetsutövare, entreprenörer, enskilda personer, företag, kommuner och andra myndigheter. Kontakter med media kan förekomma.
Arbetsuppgifter avgörs delvis av intresse och kompetens och vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter som finns på enheten. Därtill kan förändringar inom myndighetens uppdrag också göra att fler uppgifter än det som beskrivs annonsen blir aktuella. Det finns därför goda möjligheter att utvecklas till att hantera fler av enhetens, och Länsstyrelsens arbetsområden. Det finns även möjlighet till nationella uppdrag och projekt i samarbete med andra länsstyrelser.
Du kommer att tillhöra enheten Vatten och naturmiljö som har drygt 20 medarbetare och är en av fyra enheter som tillhör Miljöavdelningen. Enheten har god sammanhållning och diskuterar ärenden tillsammans och stöttar varandra vid behov. Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; möjlighet till distansarbete del av tiden (när det fungerar för verksamheten), bra semestervillkor och möjlighet till löneväxling.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du
- ha en minst treårig naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning i biologi, miljövetenskap eller motsvarande, med inriktning mot naturvård eller ekologi
- kunna utvärdera olika inventeringar, miljöbedömningar och annat underlag med avseende på påverkan på arter, naturmiljöer och landskapsbild
- vara kunnig inom tillämpliga delar av miljörätten
- ha god datorvana och kunna använda GIS-stöd
- vara van vid att göra bedömningar, skriva väl avvägda beslut samt ha erfarenhet av att planera och utföra effektivt arbete och nå resultat utifrån egna och andras kompetenser
- ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- ha B-körkort.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av skogliga naturvärdesinventeringar
- erfarenhet av informationsarbete och kunskapsspridning
- utbildning i miljörätt
- minst ett års erfarenhet av handläggning av naturvårdsärenden utifrån miljöbalken
- arbetat med handläggning av miljö- eller naturvårdsärenden utifrån miljöbalken, som omfattar myndighetsutövning, hos länsstyrelse, kommun eller motsvarande (särskilt meriterande är erfarenhet av handläggning av ärenden som rör storskaliga solcellsanläggningar på mark)
- utbildning om arter och habitat eller har fått sådana kunskaper på annat sätt exempelvis genom arbete.
Som person behöver du ha en problemlösande analytisk förmåga, det vill säga en god förmåga att sammanställa information, kunna bryta ner och lösa komplicerade problem. Du ska ha gott omdöme, vara ansvarstagande, självgående och noggrann samt kunna arbeta mål- och resultatorienterat. Det innebär att du ska kunna identifiera arbetsuppgifter samt genomföra dem genom att på ett strukturerat vis planera och prioritera arbetet. Du ska även ha pedagogisk förmåga vilket innebär att du är tydlig och kan kommunicera samt förklara ställningstaganden. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det av vikt att du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och är skicklig på att skapa och förvalta goda relationer samt ha god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6-månaders provanställning. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2026.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
