Nattstädande arbetsledare till SPA hotell i Söderort
2026-05-05
Om jobbet: Vi söker en duktig och självgående städande arbetsledare som vill arbeta natt. Arbetet är förlagt både vardagar och helger på natten. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vem är du?
Har dokumenterad erfarenhet från en ledande befattning på hotell eller lokalvård
Självgående och är bra på att ta egna initiativ
Samarbetsvillig och pålitlig
Har tidigare erfarenhet av hotellstäd, lokalvård och/eller nattstäd i Sverige
Positiv, driftig, lojal - och inte rädd för att ta i när det behövs!
Noggrann och har ett starkt öga för detaljer
Organiserad och strukturerad i ditt arbetssätt
Har ett tydligt och coachande ledarskap med fokus på resultat
Är kommunikativ och kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska (fler språk är meriterande)
Har ett serviceminded förhållningssätt och en naturlig känsla för gästupplevelsen
Meriterande:
Har erfarenhet av spahotell i Sverige
Bil och körkort
Talar fler språk än svenska och engelska
Vi erbjuder dig:
Fast timlön och 100% anställning
Arbetet är förlagt under vardagar och helger
Kollektivavtal
En arbetsplats med härligt tempo, nära samarbete och stora möjligheter att påverka och utveckla

Dina arbetsuppgifter
Lokalvård tillsammans med städteamet
Planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
Leda och utveckla medarbetare
Introduktion och utbildning av ny personal
Upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
Ansvara för resultat och rapportering
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6620303-1982399".
