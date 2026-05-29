Köksbiträde/Pedagog till Falkungens förskola
2026-05-29
Är du nyfiken på att arbeta på en av Falkenbergs bästa förskolor?
Om Falkungen
Falkungens förskola är ett föräldrakooperativ som funnits i Falkenberg i över 30 år. I vår verksamhet strävar vi efter GLÄDJE, TRYGGHET och UTVECKLING och för oss är förhållningssätt viktigt. Vi tror på det kompetenta barnet och barnens delaktighet vilket formar våra projekt och lärmiljöer.
Vi är en två-avdelningsförskola med åldersindelade avdelningar på Hjortsberg. Närheten, till havet, skogen och stan som ger oss goda möjligheter att bedriva pedagogisk verksamhet i vår närmiljö.
Om jobbet
I rollen som köksbiträde/pedagog har du ansvar för för- och efterarbete med frukost, lunch och mellanmål. Vi har mottagningskök och får maten från Ekholmen. I tjänsten ingår även viss städning, samt arbete i barngrupp.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill ha ett varierande jobb där du får en kombination av kökstjänst och arbete i barngrupp.
Du är:
• Positiv, ansvarstagande och engagerad
• Stresstålig
• En god samarbetspartner men kan också arbeta självständigt
• Du strävar efter att skapa förtroendefulla relationer i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor
• Har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Vi är ett litet team och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande om du arbetat i förskola tidigare.
Om anställningen
• 80 % särskild visstidsanställning tom 270630
• Lön enligt kollektivavtal
Läs mer om oss på www.falkungen.se
Låter tjänsten intressant?
Skicka in din ansökan, CV samt personligt brev, till: falkungen.forskola@gmail.com
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
E-post: falkungen.forskola@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Falkungen Ek För
Älgvägen 1 (visa karta
311 41 FALKENBERG
Falkungens förskola Kontakt
Rektor
Line Nygård falkungen.forskola@gmail.com 0704762948
9935103