Nattreceptionist till Malmö Arena Hotel
Hotel Malmö Arena AB / Receptionistjobb / Malmö
Malmö Arena Hotel är ett familjeägt och färgrikt destinationshotell på bästa läge i Malmö Hyllie, endast 12 minuter från Köpenhamns flygplats. Med 395 rum är vi Malmös näst största hotell. Hos oss njuter du av en god natts sömn, kökets genuina mathantverk och den enastående utsikten i Skybaren. Hotellet ligger i Hyllie, Malmös mest hållbara stadsdel och ett av Nordens mest dynamiska mötes- och evenemangsområden. Vill du vara en del av Malmö Arena Hotel och bidra till att leverera en förstklassig service till våra gäster? Har du service ut i fingerspetsarna och brinner för att överträffa gästens förväntningar? Då är du den vi söker!Till Malmö Arena Hotells reception söker vi nu en nattreceptionist. Tjänsten är en visstidsanställning på cirka 80 % under perioden april 2026 till januari 2027.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
• Checka in och ut gäster
• Erbjuda våra gäster högsta service- och kompetensnivå se till att gäster alltid blir korrekt bemötta
• Vara hotellets gäster behjälpliga med diverse frågor och önskemål före, under och efter deras vistelse
• Kassahantering
• Rondering
• Tidig frukostservice
• Administrativt arbete, såsom genomgång av ankomstlistor och bokningssystem
• Administrera bokningar via mejl, telefon och system
Arbetet är förlagt på tiderna 22.45 - 07.15 och du jobbar 7 dagar och är sedan ledig 7 dagar.
Som 80 % anställd arbetar du enligt ett schema där den totala arbetstiden uppgår till 486 timmar under en 16-veckorsperiod.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från receptionsarbete och som tycker om att arbeta på natten. Du har stark utstrålning och vågar vara personlig i alla möten. Du har intresse för våra gäster och vårt hotell och har mycket positiv energi. Du är ordningsam, har öga för detaljer och är trygg i dig själv och i din yrkesroll. Eftersom vi har stor andel internationella gäster kräver vi att du talar och skriver svenska och engelska flytande.
Intresserad?
Välkommen med din ansökan senast 2025-03-15. Du ansöker via länken nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Hittar vi rätt kandidat för jobbet kan annonsen komma att försvinna tidigare.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig Front Office Manager - Zouhair Chatila på zouhair.chatila@malmoarenahotel.com
. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Malmö Arena AB
(org.nr 556979-7672) Arbetsplats
Malmö Arena Hotel Jobbnummer
9784099