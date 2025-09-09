Nattreceptionist
2025-09-09
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
, Årjäng
Vi behöver stärka vår nattbemanning med ännu servicestjärna till vår reception!
Är du en glädjespridare och serviceminded ut i fingerspetsarna? Välkommen att söka ett roligt och utvecklande jobb som receptionist på Hotell Charlottenberg!
Just nu söker vi dig som vill jobba i 50% i vår reception på Hotell Charlottenberg. Som receptionist hos oss är du ansiktet utåt för hotellet och en nyckelperson i våra hotellgästers upplevelse. Vi söker en driven och ansvarstagande medarbetare som kan leverera en förstklassig service till våra gäster med energi, glädje och professionalitet. Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Som receptionist på Hotell Charlottenberg jobbar du bland annat med att
Hanterar in- och utcheckning och är behjälplig till våra gäster innan, under och efter deras vistelse för att de ska få den bästa möjliga hotellupplevelsen
Hanterar hotellets telefon, mail och inkommande bokningar. Du hanterar bland annat inkommande bokningar, fakturor, recensioner och svarar på gästernas frågor.
Under arbetspasset ansvara du för att hålla receptionsområdet, samt andra lokaler välkomnande.
Arbetet som receptionist innebär natt och varierade arbetstider under vardagar, kvällar och helger.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av service och/eller administration.
Har god datavana och trivs i en administrativ roll.
Har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrivs på svenska och engelska.
Det är dessutom meriterande om du:
Har erfarenhet att jobba i hotsoft eller ett annat bokningsystem.
Behärskar ytterligare ett eller flera språk.
Har fallenhet för sociala medier och vill hjälpa oss utveckla Hotellets plattformar tillsammans med vår marknadsavdelning.
Som person är du ödmjuk, kreativ och resultatinriktad. Du vill ha roligt på jobbet och sätter stolthet i att leverera äkta service. Du är, ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du har en naturlig förmåga att planera, utföra och följa upp ditt arbete. Du trivs att arbeta med förbättring och utveckling, är flexibel och är inte rädd för förändringar.. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper i rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder dig en trygg och rolig arbetsplats med äkta kollegor som du kommer att vara stolt över!
Ansökan och övrigt
Varmt välkommen in till hotellet med din ansökan eller skicka in den på mikael@hotellarjang.com
och märk med "Jobbansökan Receptionist"
Sista ansökningsdag 15 Juni 2025
Passa på att inkomma med din ansökan så snart som möjligt om du är intresserad. Vi gör ett löpande urval så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att läsa just din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: mikael@hotellarjang.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nattreceptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Årjäng AB
(org.nr 556851-4979)
Charlottenbergsvägen 2 (visa karta
)
673 32 CHARLOTTENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hotell Charlottenberg Kontakt
Hotellchef
Mikael Vogt mikael@hotellcharlottenberg.se 0730798115 Jobbnummer
9499770