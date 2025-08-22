Nattjänst som Stödassistent till Grafikergatan
2025-08-22
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Vi är ett engagerat och hjärtligt team som arbetar på en gruppbostad för vuxna människor med funktionsvariationer. Vår ambition och målsättning är att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vardag för våra kunder där varje individ får möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vill du vara med i vårat nattteam och jobba med oss? Vad roligt! Vi söker en stödassistent till oss. Tillsammans gör vi Gävle meningsfullt!
I rollen som stödassistent hos oss inom boende och stöd kommer du arbeta med personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja individens förmågor och självständighet.
Allt arbete planeras utifrån kundernas genomförandeplan, du ska kunna arbeta självständigt men också tillsammans med kollegor. Det här är ett arbete för dig som vill ta ansvar, kliva fram och vara flexibel när det svänger snabbt. När det uppstår utmaningar i kundernas tillvaro behöver du kunna vara den som guidar framåt på ett tydligt och tryggt sätt.
Du ger bra service och stödja kunden med vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter. Vi ofta ute med kunderna och rör oss en hel del, vi är aktiva och gör en massa roliga och intressanta saker tillsammans. Vi arbetar med att stödja och utveckla individens kommunikationsförmågor vi använder oss utav TAKK, bildschema, sociala berättelser och tecken som stöd. Du som stödassistent ska veta när den ska motivera och engagera men också ha känslan för när du ska backa och arbeta låg affektivt.
Allt stöd ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Du kommer ha ett nära samarbete med andra instanser såsom Enheten för daglig verksamhet, psykiatrin, kunders anhöriga med flera.
I arbetet ingår det att föra dokumentation över individens utveckling och behov. Syftet är att kunna följa upp att individen får rätt stöd och hjälp. I arbetet ingår även att vara fast omsorgskontakt. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt, men i denna tjänst kommer enbart arbeta nätter med tjänstgöring varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd utbildning som stödassistent, socialpedagog, undersköterska eller har genomfört barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete. Minst sex månaders erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer inom LSS krävs. I arbetet ingår att föra medicinsk och social dokumentation, vilket innebär att din svenska ska vara god, du ska ha god datorvana och att du kan andra digitala verktyg. Dokumentationen hos oss är IT baserad.
Meriterande för tjänsten är utbildning eller erfarenhet inom lågaffektivt bemötande samt alternativa kommunikationssätt såsom TAKK, bildschema, sociala berättelser och tecken som stöd. Det är önskvärt om du tidigare har eller haft medicindelegering eller har erfarenhet av sond.
Som person har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Vidare har du förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Att planera och organisera ditt arbete är självklart för dig och du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Vidare anpassar du dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Hos oss får du varje dag chansen att påverka en annan människas liv på ett meningsfullt sätt. Du blir en del av ett tryggt och varmt team där din insats uppskattas och gör verklig nytta. Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att växa både i din roll och som människa. Välkommen med din ansökan till oss!
