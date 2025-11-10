Nättekniker
2025-11-10
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Gislaved
, Växjö
, Högsby
, Norrköping
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig. Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
I vårt team Kundleverans Nässjö, som är en del av Anslutnings- & Serviceaffärer, är vi tio engagerade medarbetare som ansvarar för kunddrivande projekt inom lokalnätet. Tillsammans med våra kunder och entreprenörer arbetar vi tvärfunktionellt för att driva utvecklingen mot framtidens elnät och ett mer hållbart samhälle.
På Nässjökontoret är vi ca 30 personer och vi samarbetar brett för att nå våra gemensamma mål. Hos oss får du möjlighet att vara en del av en kreativ miljö där vi arbetar framåtriktat för att utvecklas.
Din roll
Som Nättekniker hos oss har du ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Dina främsta arbetsuppgifter inkluderar att hantera inkommande kundärenden, exempelvis nyanslutningar, ledningsflyttar och reparationer av elnät. Du har en viktig roll genom hela projektets gång där du stöttar och rådgör kunder och entreprenörer i frågor som rör elnätet, från beräkningar till offerter och beställningar. I rollen arbetar du huvudsakligen från kontoret men också ute på fält där du följer upp projekten. Din arbetsplats blir vårt kontor i Nässjö, där du blir en del av ett varmt och stöttande team.
Dina erfarenheter
Vi söker dig med grundläggande elkunskaper och en förståelse för elnät och eldistribution, gärna kombinerat med praktisk erfarenhet av fältarbete. Erfarenhet av enklare nätberäkningar är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din vilja att lära och utvecklas. Vi välkomnar nya kompetenser in i teamet och lägger stor vikt vid din personlighet och potential.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har en riktigt bra känsla för service och ser positivt på breda kontaktytor såväl internt som externt eftersom rollen innefattar löpande kontakter med entreprenörer och kunder. I vårt team och på E.ON i stort är vi övertygade om att samarbete gör oss mer framgångsrika och att det också gör jobbet mycket roligare, därför är det av stor vikt att du är prestigelös och hjälpsam som kollega.
Hur är det hos oss?
Vi välkomnar dig till ett inkluderande team där samarbete, arbetsglädje och framåtanda står i fokus. Din chef, Johan Axelsson, uppmuntrar eget ansvar och ser till att varje medarbetare får rätt förutsättningar. Han driver gruppen framåt med stort förtroende och han lägger stor vikt vid att ni har ett fungerande samarbete där kunskapsutbyte sker dagligen.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 23 november.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Johan Axelsson +46 73 085 81 34
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
