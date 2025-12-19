Näringslivschef
Driv utvecklingen i Södertälje!
Södertälje är en dynamisk och mångfacetterad företagarstad med innovation som en av våra drivkrafter. Här får du möjlighet att vara med och forma framtidens näringsliv i en kommun som satsar på både tillväxt och hållbarhet. Vi erbjuder ett nära samarbete med allt från småföretagare till stora exportföretag och samverkan med yrkeshögskolor. Tillsammans skapar vi ett företagsklimat där idéer får växa och utvecklas.
Ditt uppdrag
Som näringslivschef är du motorn i kommunens arbete för att stärka och utveckla näringslivet. Du leder, planerar och samordnar insatser som gör det enklare för företag att etablera sig, växa och stanna kvar i Södertälje. Ditt arbete är avgörande för att kommunen ska bli ännu mer attraktiv - lokalt, regionalt och nationellt. Du bygger broar mellan näringsliv och arbetsmarknadspolitik och skapar förutsättningar för långsiktig framgång.
Fokusområden framåt:
Utveckla företagsklimatet
Stärka samarbetet mellan kommun och näringsliv för att säkra kompetensförsörjningen
Positionera Södertälje som en attraktiv högskoleort
Du ingår i kommunledningen och rapporterar direkt till stadsdirektören.
Ledarskap i Södertälje kommun
Hos oss får du en nyckelroll där du omsätter politiska mål till verklighet och gör skillnad för både företag och invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och lyfter fram hur medarbetarnas insatser bidrar till att förverkliga våra visioner. Vi erbjuder dig utvecklingsmöjligheter och stöd för att växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som ser möjligheter, har god kommunikationsförmåga och kan prioritera och fatta kloka beslut.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Akademisk högskoleutbildning inom ekonomi, samhällskunskap, statsvetenskap, marknadsföring eller annan relevant utbildning
• Chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
• Tidigare erfarenhet av näringslivsarbete med företagsklimat, t ex rankingar och mätningar.
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
Meriter:
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att ha bedrivit eget företag eller haft en ledande befattning i privata näringslivet.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• Förmåga att förmedla en positiv framtidstro och beskriva framtidsvisioner
• Vara lyhörd och kunna ta in flera olika perspektiv.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Näringslivsavdelningen sitter i fina ljusa lokaler i Stadshuset med nära till Södertälje Centrum och kollektivtrafiken.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
