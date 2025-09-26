Musiklärare till Slottsskolan
2025-09-26
Vill du vara en del av ett engagerat team där vi jobbar tillsammans för att utveckla vår verksamhet? Då kan det här vara en tjänst för dig. Vi söker en musiklärare till Slottsskolan.
Slottsskolan är en F-6 skola med 515 elever som ligger i centrala Eskilstuna med gångavstånd till resecentrum. Vi har nära till stadsparken, stadsbibliotek, konstmuseum, Munktellstaden, Stiga Sports Arena, lekparker och grönområden. Slottsskolan ligger på historisk mark och är inrymd i en av Eskilstunas äldsta skolbyggnader som renoverats till modern standard. Eleverna går i åldershomogena klasser och har fritidshem nära. Våra ledord är trygghet och kunskap. Det betyder att vi varje dag arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och få möjlighet att lära sig.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som musiklärare hos oss undervisar du våra elever i årskurs 2-6. I de högre årskurserna undervisar du i halvklass. Du har tillgång till skolans välutrustade musiksal, som erbjuder goda förutsättningar för en kreativ undervisning. Som alla lärare hos oss bidrar du till utvecklingen av skolan och undervisningen utifrån våra mål. Du varierar undervisningen för att möta alla elevers olika behov. Planering, utvärdering och bedömning av arbetet sker individuellt och i samverkan med kollegor. Mentorskap ingår i rollen.
Här välkomnas du till en skola som har fokus på skolutveckling. Vi har drivande personal med en ständig vilja att utvecklas och bidra till det kollegiala lärandet. Vi har en stark samarbetsvilja mellan oss som kollegor. Vi stöttar varandra och krokar arm i de ibland svåra situationerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik. Alternativt har du pågående studier och beräknas vara klar inom kort. Har du erfarenhet av att undervisa i musik för aktuella årskurser, och är van att arbeta utifrån LGR22 ser vi det som ett stort plus. Du är trygg i att använda digitala verktyg och har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, samtidigt som du är självständig i din egen planering och undervisning. I klassrummet är du en trygg och tydlig ledare som kan anpassa ditt ledarskap efter situation och grupp. Du är lyhörd, kommunikativ och skapar goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser att du har en vilja att utvecklas i din lärarroll och att du vill vara med och driva skolans fortsatta utveckling. Din samarbetsförmåga och förmåga att bygga förtroende blir därför viktiga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Moa Hennström moa.hennstrom@eskilstuna.se Jobbnummer
9528835