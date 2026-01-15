Museivärdar/guider till Flykten 1943
2026-01-15
VÄLKOMMEN TILL OSS!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Landskronas nya museum Flykten 1943 kommer att öppna i slutet av maj. Vi söker därför värdar som vill välkomna våra besökare och berätta om utställningen. Du kommer att vara ansiktet utåt för museet och behöver därför vara representativ och på ett professionellt sätt kunna bemöta och hjälpa besökare så att de får en trevlig och positiv upplevelse. Du välkomnar besökarna, bemannar biljettkassa och berättar om utställningen. I tjänsten ingår också att agera som guide och hålla kortare visningar i utställningen. Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete inom historia och service, där du får fördjupa dig i en spännande historisk period och bli vår expert. Det är en kreativ arbetsplats, där alla hjälps åt, ställer upp för varandra och löser de utmaningar som dyker upp på bästa sätt genom samarbete.
Tjänsterna är i huvudsak placerade på museet Flykten 1943, som ligger på Landskrona Citadell. Museet handlar om de danska judarnas flykt över Öresund 1943. Det är därför viktigt att du har ett intresse för historia och denna tidsperiod. För att fördjupa besökarnas kunskaper erbjuds kortare visningar av utställningen ett par gånger om dagen, vilket gör att du behöver vara bekväm med att tala inför grupper på både svenska och engelska. Museet har säsongsöppet, dagligen under perioden juni till augusti, vi söker därför dig som vill arbeta under säsongen och eventuellt också under helger under perioden september-oktober. Tjänstgöringsgraden varierar mellan tjänsterna från timanställning, företrädesvis på helger, upp till 70%.Kvalifikationer
Du brinner för att arbeta med service och ge ett gott bemötande. Du tycker det är roligt att söka efter svar på frågor och är prestigelös i ditt arbete. Som person är du välkomnande och lätt att prata med. Du sätter besökaren i första rummet, lyssnar in dennes behov och anpassar ditt bemötande till situationen.
Vi söker dig som har ett genuint historieintresse och en utbildning som är relevant för rollen, till exempel inom historia, turism eller pedagogik. Vi ser gärna att du har arbetat med service och bemötande tidigare, gärna också med kassasystem och med försäljning. Du är bekväm med att tala inför grupper på svenska och engelska. Vi söker dig som är flexibel och kan tänka dig att arbeta med varierande arbetstider och med ett växlande tempo.
