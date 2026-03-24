Museivärd
Trelleborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Kulturjobb / Trelleborg Visa alla kulturjobb i Trelleborg
2026-03-24
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån allas rätt till en meningsfull fri tid. I alla våra verksamheter skapar vi möjligheter för människor att mötas, samskapa, uppleva och delta i varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. Kultur och fritid är viktiga pusselbitar i ett växande Trelleborg och vårt arbete bidrar till attraktivitet, trygghet samt livskvalitet och folkhälsa.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborg skapar mötesplatser för barn, ungdomar och vuxna genom kultur, idrott och evenemang.
Vi levererar kunskap, upplevelser och service till kommunens invånare, föreningar och besökare.
Tjänsten som museivärd ingår i enheten Pedagogik, värdskap och besöksmålsutveckling under avdelningen Kulturarv, konst och museer. Avdelningen omfattar verksamheter på Trelleborgs Museum, Vikingamuseet Trelleborgen, Axel Ebbes Konsthall och Kulturmagasinet. Trelleborgs Museer lägger stor vikt vid ett välkomnande och tillgängligt värdskap. Museerna har en omfattande pedagogisk verksamhet, flera evenemang, permanenta och tillfälliga utställningar, biograf, pedagogisk verkstad och friluftsmiljöer och samverkar med universitet, forskare och föreningar. På alla tre museer finns en foajé med butik och café som även fungerar som reception. Museerna har de senaste åren initierat flera deltagardrivna projekt och har satsat på att utveckla arbetet med communitykultur och deltagardrivna processer. Vårt mål är att skapa ett inkluderande värdskap och kulturutbud som främjar demokrati, jämlikhet och kreativitet för alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Hösten 2025 öppnade Axel Ebbes Konsthall efter en omfattande renovering och utbyggnad. Trelleborgs Museer söker nu en museivärd med intresse för konst och kultur att ta plats i teamet.
Som museivärd bemannar du konsthallen under öppettid med arbetsuppgifter som att sköta biljettförsäljning, butik och café samt att rondera i konsthallens utställningar och ge information till besökare. Du är i ditt värdskap en nyckelperson i mötet med besökare, bidrar till att verksamheten flyter och hjälper till vid evenemang och visningar.
Du ingår i ett team som även arbetar med Trelleborgs Museum och Vikingamuseet Trelleborgen. Tillsammans ser ni till att besökare får bästa möjliga upplevelse.
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och trivs med varierande arbetsuppgifter. Arbetet innebär, utöver vardagar även, kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema ca tre helger i månaden och ca två kvällar i veckan. Tjänsten är på 52 % men med möjlighet att gå upp i procent under sommarperioden då öppettiderna förlängs 22 juni - siste augusti.
Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha:
Arbetslivserfarenhet inom värdskap från museum, turism eller annan kulturinstitution
Gymnasieexamen
Förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Meriterande:
Kassavana
Ytterligare språkkunskaper
Utbildning inom konst, film och museer Övrig information
Arbetstid/varaktighet:
Deltid 52%/tillsvidare
Tillträde:
2026-05-27 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag :
2026-04-12 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/69". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Eva- Linda Mårtensson 0733511082 Jobbnummer
9816498