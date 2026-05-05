Museiassistent med inriktning konservering
2026-05-05
Intendenterna är en enhet inom ArkDes som från 1 januari 2026 är en del av myndigheten Moderna museet. Till enheten söker vi nu en museiassistent med inriktning konservering som bland annat ska samordna arbetet med samlingshantering i den årliga utställningsrotationen. Tjänsten är viktig för att i en interimsfas upprätthålla rutiner för samlingsförvaltning.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som museiassistent med inriktning konservering hanterar du samlingsförvaltningens processer i relation till utställningsproduktion, digitalisering och förvärv. Du fungerar som en samordnande funktion mellan konservering, montering, digitalisering och de övriga kollegorna i intendentsenheten.
I arbetsuppgifterna ingår koordinering av:
Konserveringsinsatser, tillståndsbedömningar och prioriteringar inför rotationer
Montering och tekniska lösningar i dialog med interna och externa parter
Digitalisering och dokumentation i samband med utställningsrotation
Samlingsrelaterade delar av utställningsproduktion i nära samarbete med intendenter
Samordning av installationen av samlingarna i utställningsrummens vitriner i samarbete med enheten för utställningsproduktion och kollegorna i intendentsenheten
Samordning av dokumentation, processer och tekniska moment kopplade till förvärv
Säkerställande av att förvärv integreras korrekt i samlingsförvaltningssystem, inklusive metadata, juridisk dokumentation och bevarandeplanering. Utöver detta koordinerar du det administrativa arbetet kring förvärv i nära samarbete med enhetens intendenter och säkerställer att alla nödvändiga handlingar, processer och tekniska moment hanteras strukturerat och i enlighet med myndighetens riktlinjer
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en personlig mognad, integritet och ett gott omdöme. Du är självgående i det dagliga arbetet och har en god förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet. Givetvis har du enkelt för att samarbeta och samverka med andra.
Relevant högskoleutbildning inom konservering eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av samlingsförvaltning
Erfarenhet av att samordna processer kring museisamlingar
God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Meriterande är:
Dokumenterad erfarenhet av förvärvsprocesser av museisamlingar inom statlig myndighet
Kunskap i Primus och Spectrum
Erfarenhet av arbete inom ArkDes verksamhet och kännedom om ArkDes samlingar
Placering
Moderna museet ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm.
Anställningsform och tillträde
Anställningen är tidsbegränsad på heltid till och med 2026-12-31. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 17 maj 2026. Vi vill att du så tydligt som möjligt beskriver hur din bakgrund matchar den kompetens vi efterfrågar i dina ansökningshandlingar.
Märk ansökan med diarienummer MM2026/78.
Moderna Museet är en statlig myndighet med uppdrag att vårda, utveckla och tillgängliggöra samlingar samt att främja kunskap och förståelse för konst, arkitektur och design. Museet gör samlingarna tillgängliga genom utställningar, pedagogisk verksamhet, utlåning och depositioner, och genom att stödja forskning och kunskapsuppbyggnad inom konst-, arkitektur- och designområdet. Genom praktik, forskning och internationellt samarbete verkar museet för ökad kunskap och fördjupad förståelse.
ArkDes är en del av myndigheten Moderna Museet. ArkDes verkar i hela landet för att främja och utveckla arkitekturens och designens roll i samhället. ArkDes förvaltar en samling som omfattar cirka fyra miljoner föremål, och på museet på Skeppsholmen i Stockholm kan du ta del av utställningar, föreläsningar och workshops.
