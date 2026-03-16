Mottagningssamordnare

Devotum AB / Byggjobb / Stockholm
2026-03-16


Vill du arbeta i en nyckelroll där du bidrar till utvecklingen av framtidens infrastruktur? Vi söker nu en mottagningssamordnare till ett omfattande och långsiktigt investeringsprojekt i Stockholm.
I denna roll blir du en viktig länk mellan projektorganisation och förvaltning, med ansvar för att säkerställa en strukturerad och kvalitetssäkrad överlämning av bygg- och anläggningsprojekt. Du kommer att arbeta i ett engagerat team där samarbete, struktur och teknisk förståelse är avgörande för framgång.
Om rollen Som mottagningssamordnare kommer du att arbeta med planering, koordinering och uppföljning av mottagning och överlämning inom större bygg- och anläggningsprojekt. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, tekniska specialister och förvaltningsorganisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:

Planera och samordna mottagning och överlämning av projektleveranser

Kvalitetssäkra teknisk dokumentation och leda granskningsprocesser

Fungera som kontaktperson och samordnande länk mellan olika projektintressenter

Medverka i leveransplanering och uppföljning

Leda arbetsgrupper och samverkansforum

Hantera frågor kopplade till teknisk dokumentation och mottagningsprocesser

Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och processer

Delta i erfarenhetsåterföring och kunskapsdelning inom projektorganisationen

Rollen kan även komma att inkludera arbete i andra investeringsprojekt över tid.
Kvalifikationer Vi söker dig som har:

Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad, bygg, anläggning eller motsvarande tekniskt område

Minst 2 års erfarenhet av dokumenthantering i bygg- eller anläggningsprojekt

Minst 1 års erfarenhet i en koordinerande eller ledande projektroll, exempelvis som projektingenjör, entreprenadingenjör, datasamordnare eller mottagningssamordnare

Det är meriterande om du har erfarenhet av överlämning eller mottagning i större infrastruktur- eller anläggningsprojekt.
Placering och omfattning

Placering: Stockholm

Hybrid arbetsmodell (möjlighet till distansarbete i kombination med arbete på kontor)

Start: april 2026

Uppdragets längd: 2 år med goda möjligheter till förlängning

Omfattning: Heltid

Vi erbjuder Detta är en spännande möjlighet att arbeta i ett långsiktigt samhällsviktigt projekt där du får utveckla din kompetens inom projektstyrning, dokumentation och samordning. Du blir en del av en professionell miljö med komplexa tekniska frågeställningar och stora utvecklingsmöjligheter

Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivare
Devotum AB (org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta)
114 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
