Mottagningssamordnare
Vill du arbeta i en nyckelroll där du bidrar till utvecklingen av framtidens infrastruktur? Vi söker nu en mottagningssamordnare till ett omfattande och långsiktigt investeringsprojekt i Stockholm.
I denna roll blir du en viktig länk mellan projektorganisation och förvaltning, med ansvar för att säkerställa en strukturerad och kvalitetssäkrad överlämning av bygg- och anläggningsprojekt. Du kommer att arbeta i ett engagerat team där samarbete, struktur och teknisk förståelse är avgörande för framgång.
Om rollen Som mottagningssamordnare kommer du att arbeta med planering, koordinering och uppföljning av mottagning och överlämning inom större bygg- och anläggningsprojekt. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, tekniska specialister och förvaltningsorganisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Planera och samordna mottagning och överlämning av projektleveranser
Kvalitetssäkra teknisk dokumentation och leda granskningsprocesser
Fungera som kontaktperson och samordnande länk mellan olika projektintressenter
Medverka i leveransplanering och uppföljning
Leda arbetsgrupper och samverkansforum
Hantera frågor kopplade till teknisk dokumentation och mottagningsprocesser
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och processer
Delta i erfarenhetsåterföring och kunskapsdelning inom projektorganisationen
Rollen kan även komma att inkludera arbete i andra investeringsprojekt över tid.
Kvalifikationer Vi söker dig som har:
Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad, bygg, anläggning eller motsvarande tekniskt område
Minst 2 års erfarenhet av dokumenthantering i bygg- eller anläggningsprojekt
Minst 1 års erfarenhet i en koordinerande eller ledande projektroll, exempelvis som projektingenjör, entreprenadingenjör, datasamordnare eller mottagningssamordnare
Det är meriterande om du har erfarenhet av överlämning eller mottagning i större infrastruktur- eller anläggningsprojekt.
Placering och omfattning
Placering: Stockholm
Hybrid arbetsmodell (möjlighet till distansarbete i kombination med arbete på kontor)
Start: april 2026
Uppdragets längd: 2 år med goda möjligheter till förlängning
Omfattning: Heltid
Vi erbjuder Detta är en spännande möjlighet att arbeta i ett långsiktigt samhällsviktigt projekt där du får utveckla din kompetens inom projektstyrning, dokumentation och samordning. Du blir en del av en professionell miljö med komplexa tekniska frågeställningar och stora utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36
)
114 29 STOCKHOLM
Devotum Jobbnummer
9801066