Mötesbokare till Soolar i Sisjön
AB Effektiv Väst / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-07-31
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Din framtida arbetsgivare
Soolar är ett snabbväxande företag inom solenergibranschen med en tydlig vision om att göra hållbara energilösningar enkla och tillgängliga för fler. Företaget erbjuder helhetslösningar inom solceller, batterilagring och andra smarta energilösningar för privatpersoner - från rådgivning och projektering till installation och uppföljning.
Hos Soolar blir du en del av en resultatinriktad organisation där utveckling, engagemang och laganda är viktigt. Företaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och erbjuder goda möjligheter att utvecklas inom försäljning samtidigt som du är med och bidrar till den pågående energiomställningen. Med högt tempo, tydliga mål och en stark teamkänsla är Soolar en arbetsplats för dig som motiveras av att skapa resultat och göra skillnad.
Vad erbjuder rollen?
Vi söker fler mötesbokare med start 24 augusti. Är det du som startar ett nytt jobb till hösten?
Som mötesbokare hos Soolar får du en nyckelroll i företagets fortsatta tillväxt. Du arbetar med att kontakta både kalla och varma leads via telefon, genomför en första behovsanalys och bokar in kvalitativa rådgivningsmöten åt företagets erfarna säljare. Rollen passar dig som trivs med kundservice, kundkontakt och att arbeta mot tydliga mål.
Du blir en del av ett säljteam där du får en introduktion, löpande coachning och goda möjligheter att utvecklas inom försäljning. Tidigare erfarenhet av försäljning eller mötesbokning är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du trivs att prata med människor, har ett eget driv, en positiv inställning och viljan att utvecklas.
Arbetsmoment specificerat:
Kontakta nya privatkunder via telefon för att boka in möten med Soolars säljare
Skapa intresse för Soolars energi- och solcellslösningar.
Genomföra en inledande behovsanalys utifrån kundens förutsättningar.
Dokumentera och administrera kunddialoger i CRM-systemet.
Hos Soolar erbjuds du dessutom:
En trygg garantilön i kombination med en generös provisionsmodell utan lönetak.
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter inom företaget.
Daglig coachning och löpande säljutbildningar.
Friskvårdsbidrag.
Tjänstepension och livförsäkring.
Regelbundna företagsevent och teambuildingaktiviteter.
Parkeringsmöjligheter vid arbetsplatsen.
Vem är du?
Vi söker dig som vill utvecklas inom försäljning, oavsett om du står i början av din karriär och är nyfiken eller redan har erfarenhet av försäljning, kundservice eller mötesbokning. Det viktigaste för oss är att du en positiv inställning och viljan att utvecklas.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är målmedveten och motiveras av att skapa resultat.
Trivs med att prata med nya människor och bygga förtroende.
Har erfarenhet av service ex butik, kundtjänst
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Filippa Nannesson på filippa.nannesson@effektiv.se
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt matchning.
Vi har en sportslig attityd och erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal och goda förutsättningar för dig som blir en del av Team Effektiv. Det har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket utmärkelserna Årets Bemanningsaktör och Årets Karriärföretag är ett bevis på.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
För den här tjänsten blir du anställd av Soolar.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025241-2124995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Engelbrektsgatan 67 (visa karta
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412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10017064