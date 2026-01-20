Mötesbokare till PMP Marknadskonsult
2026-01-20
På PMP blir du bäst på kommunikation för här får du arbeta tillsammans med de främsta kommunikatörerna i Sverige. På PMP får du också samarbeta med Sveriges största företag inom bland annat fastighetsbranschen och IT-branschen. På PMP lär du dig av de bästa, utvecklings-takten är hög och ju mer du lär dig desto mer inflytande får du. Kulturen på PMP är unik, vi är på riktigt ett team med stark gemenskap (vi har också roligt tillsammans vid sidan av jobbet).
Tempot är högt på PMP, vi är en prestationsorienterad verksamhet och det passar ofta personer med bakgrund inom idrott eller annan sysselsättning, som odlar målfokus. Det dagliga arbetet på PMP Marknadskonsult sker i projektform. Du blir en del av ett team på 12 personer och du kommer under hela uppdraget ha tillgång till handledning och stöttning från projektledare och andra kollegor.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
• Boka in möten via telefon i syfte att bygga relationer och knyta konkreta kontakter mellan deras uppdragsgivare och den målgrupp de bearbetar.
• I team arbeta med kundundersökningar vilket innefattar att vara en del av utvecklandet av enkät mallar, göra intervjuer, analyser och skriva rapporter.
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med frihet under ansvar, möjlighet att utvecklas och påverka, och en kultur där idéer värderas och framgångar firas tillsammans som ett lag.
Omfattning:
Inledningsvis kommer anställningen att vara på deltid. Beroende på verksamhetens behov kan anställningen därefter utökas till en heltidsanställning.
Förmåner:
Som anställd ingår friskvårdsbidrag som en del av våra personalförmåner, samt frukostbuffé för att starta dagen på bästa sätt.
Kontaktperson:
Philippe Ogeryd, Projektledare
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett deltidsjobb.
