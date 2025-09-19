Mötesbokare till Fonero!
2025-09-19
Är du social, orädd och har en tävlingsinstinkt som får dig att vilja vara bäst varje dag? Då kan du vara den vi söker till Fonero! De är ett snabbväxande bolag med entreprenörsanda, stark kultur och höga ambitioner. Sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Nu söker vi dig som vill bli mötesbokar hos Fonero och vara med och skapa affärer från deras nyrenoverade kontor i Karlatornet på Lindholmen. Hos Fonero blir du en del av ett energifyllt team med 45 kollegor som gillar tempo, resultat och att ha kul på jobbet. Här möts privatförsäljning, företagsförsäljning och mötesbokning under samma tak där du blir en nyckelspelare i att driva affären framåt.
Som mötesbokare är du den som får saker att hända. Du kontaktar potentiella kunder, bokar in kvalificerade möten och ser till att säljarens kalender är full. För varje genomfört möte av säljaren får du direkt ersättning vilket betyder att din insats verkligen lönar sig.
Du erbjuds:
• En fast grundlön med olika provisionsmöjligheter
• Ett inspirerande kontor i Karlatornet med drivna och roliga kollegor
• Full onboarding med utbildning i sälj, produkt och våra system
• Möjlighet att växa inom bolaget
• En arbetsmiljö där prestation möter pepp och energi
Detta är en heltidstjänst med tydligt utvecklingsfokus, vi söker dig som vill bygga en karriär inom försäljning.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer under din arbetsdag:
• Arbeta med färdiga leads i deras CRM och kontakta potentiella kunder
• Boka kvalificerade möten till deras säljare
• Arbeta mot tydligt uppsatta KPI:er
• Bidra till teamets framgång genom engagemang och tävlingsanda
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasieutbildning
• Några års arbetslivserfarenhet
• Flytande i svenska, både i tal och skrift
• Har generell dator-och systemvana
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av försäljning
• Varit aktiv inom idrott och gillar att bidra till ett lag
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Energisk
• Uthållig
Startdatum:
• 20 Oktober
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Foneros önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Kika in på Foneros hemsida här!
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
