Mötesbokare sökes till Zenivo
Zenivo söker nu minst fyra mötesbokare som vill vara med och skapa nya affärsmöjligheter inom webb och digital närvaro.
Vi arbetar med moderna företagswebbplatser och digitala lösningar, med särskilt fokus på SiteAdmin - en smidig webbplatslösning för företag som vill ha en professionell hemsida utan onödigt krångel.
Nu söker vi dig som vill arbeta med ren mötesbokning åt våra säljare. Din uppgift är att skapa kontakt med företag, väcka intresse och boka in relevanta möten. Du ansvarar inte för att stänga affären själv, utan för att öppna dörren till rätt kunddialog.
Om rollen
Du kommer att kontakta företag som är i behov av en ny hemsida, en bättre webbplats eller en lösning som är enklare att hantera i vardagen. Fokus ligger främst på att boka möten kring våra SiteAdmin-webbplatser till företag.
Arbetet sker till största del hemifrån och förutsätter egen dator samt god internetuppkoppling. Bor du i Borlänge finns även möjlighet att, efter överenskommelse, arbeta från plats i Science Park.
Vi söker dig som
är trygg i kontakt med företag och kan kommunicera på ett professionellt sätt
är självgående och trivs med att arbeta mot tydliga mål
har god datavana och känner dig bekväm med digitala verktyg
kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
gärna har erfarenhet av mötesbokning, försäljning eller kundkontakt, men det är inget krav
Det är meriterande om du har viss förståelse för webb, företagande eller digitala tjänster, men du behöver inte vara teknisk expert.
Vi erbjuder
ett seriöst och flexibelt upplägg
arbete hemifrån till största del
deltid med minst 50 % omfattning
provisionsbaserad ersättning
ersättning per genomfört möte + bonus vid affär
möjlighet att arbeta med en modern och relevant tjänst för företag
stöd i upplägg, målgrupp och erbjudande
Om Zenivo
Zenivo är ett svenskt bolag som arbetar med moderna webbplatser, digitala lösningar och varumärkesnära teknik för företag. Vi fokuserar på genomarbetade lösningar med hög kvalitet, tydlig form och enkel hantering för kunden.
Plats: Borlänge med omnejd är meriterande, men arbetet kan till största del utföras hemifrån.
Omfattning: Deltid, minst 50 %
Antal tjänster: Minst 4
Ersättning: Provisionsbaserad - ersättning per genomfört möte + bonus vid affär
Mer information om SiteAdmin: www.siteadmin.se
Publiceringsdatum: 2026-04-24
Skicka din ansökan till jobb@zenivo.se
och berätta kort om dig själv, din bakgrund och varför du tror att du skulle passa i rollen.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: jobb@zenivo.se Arbetsgivare Zenivo AB
(org.nr 559259-1266), https://zenivo.se
Forskargatan 3 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Arbetsplats
Science park Borlänge Kontakt
Mats Norr mats@zenivo.se Jobbnummer
9875675