Mötesbokare
Vill du bygga starka kundrelationer och utvecklas inom försäljning och finans?
Har du ett intresse för människor, drivs av att nå mål och vill arbeta i en social och energifylld miljö? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Hos oss på Consort Nordic AB får du inte bara ett jobb - du får en utvecklingsresa.
Om rollen
Du kommer arbeta med:
Utgående försäljning via telefon
Mötesbokning mot både privatpersoner (B2C) och företag (B2B)
Uppdrag för flera av våra välkända uppdragsgivare inom olika branscher
Arbetet är varierat, resultatinriktat och ger dig möjlighet att utveckla din kommunikations- och säljförmåga varje dag.
Vi erbjuder
Fast timlön
Friskvårdsbidrag
Utvecklingsmöjligheter
Kontinuerlig utbildning, coaching och uppföljning
En arbetsplats där utveckling, prestation och gemenskap går hand i hand
Vi tror på att ge rätt stöd så att du kan utvecklas och lyckas på ditt sätt.
Vem vi söker
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Kommunicerar tydligt och professionellt i tal och skrift
Har erfarenhet av telefonförsäljning eller liknande kundnära arbete
Trivs i ett högt tempo och motiveras av mål
Är social, nyfiken och bygger relationer naturligt
Är både självgående och en lagspelare
Har en positiv inställning och gillar att hitta lösningar
Praktisk information
Placeringsort: Göteborg, Gårda
Anställning: Heltid (40 h/vecka)
Arbetstider:
Mån-Tors: 08:30-17:15
Fre: 08:30-15:45
Om Consort
Consort är ett nordiskt företag med cirka 210 medarbetare och kontor i Göteborg, Oslo och Trondheim.
Vi arbetar inom:
kundservice och kundcenter
försäljning och mötesbokning
försäkringsförmedling
konsultuppdrag inom bank och finans
Vi är stolta över att samarbeta med några av Nordens största bolag och är ett företag i stark tillväxt.
Med flera utmärkelser, däribland återkommande Gasell-utmärkelser och Great Place to Work-certifieringar, arbetar vi aktivt för att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och presterar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005)
Fabriksgatan 11
)
412 50 GÖTEBORG
