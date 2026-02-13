Mötesbokare
2026-02-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Är du ett proffs på telefonen? Bli vår nästa Mötesbokare!
Vill du jobba med renodlad mötesbokning utan krav på egen försäljning? Har du drivet som krävs för att öppna dörrar och skapa möjligheter för våra seniora säljare? Då är det dig vi söker!
Vi expanderar och behöver nu förstärka vårt team med skickliga mötesbokare.
Rollen innebär:
Kalla samtal via telefon.
Att presentera vårt värdeerbjudande på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Kvalificering av leads för att säkerställa hög kvalitet i säljprocessen.
Tätt samarbete med våra seniora säljare för att maximera resultaten.
Vi söker dig som:
Har stor vana av att prata i telefon - du är bekväm, tydlig och professionell i din kommunikation.
Är resultatorienterad och triggas av att nå uppsatta mål.
Har en förmåga att snabbt bygga rapport och hantera invändningar med ett leende.
Talar och skriver obehindrat på svenska.
Vad vi erbjuder:
Fast lön: Vi tror på trygghet och långsiktighet, därför erbjuder vi en fast månadslön utan krav på att du själv stänger affärerna.
Fokus på kvalitet: Din uppgift är att hitta rätt möten, inte bara många möten.
En stark kultur: Du blir en del av ett drivet team där vi stöttar varandra och firar framgångar.
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan redan idag till hr@platinumcapital.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Ansökan sker via mejl
E-post: hr@platinumcapital.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platinum Capital AB
(org.nr 559414-2290)
212 12 MALMÖ Arbetsplats
Malmö City Jobbnummer
9742191