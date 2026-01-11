Möt det nya med mig
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Köping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Köping
2026-01-11
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aberia Personlig Assistans AB i Köping
, Skinnskatteberg
, Gotland
eller i hela Sverige
Nytt år och en ny tid är här och vi bygger vidare på kvalitet och trygghet för teamet hos mig. Jobbet ligger utanför Kolsva.
Vi söker dig som vill vara med och kapa trygghet, struktur och värme i vardagens små och stora stunder. Hos oss blir du ett viktigt stöd i ett hem där tydlighet, närvaro och respekt är grunden i allt vi gör. Du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik, är lugn och stabil, nyfiken på människor och olika sätt att kommunicera. Med ett lågaffektivt förhållningssätt och fingertoppskänsla kan du förenkla och vägleda när situationer kräver det. I hemmet finns både hund och katt, så det är viktigt att du är djurvan och trivs i en miljö där djur är en naturlig del av vardagen.
Du arbetar självständigt, men är samtidigt en viktig del av ett självgående, sammansvetsat team med nära samarbete och tydlig kommunikation. Du har alltid stöd att luta dig mot, från både medarbetarledare och kundansvarig. Vi erbjuder handledning och utbildning utifrån teamets behov och lagrum, och kvalitet är ett pågående arbete som bygger på trygghet, nätverk och tillit. Vi söker dig som är beredd att satsa, har ett äkta intresse för beteenden, och vill utvecklas och växa i din roll.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av autism och ADHD
Har arbetat med lågaffektivt bemötande
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har körkort och tillgång till bil för att ta dig till och från arbetet
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med teamet
Trivs i en miljö med hund och katt
Arbetstid
Ca 30 timmar/vecka: 8-15/16, 15-21, samt varannan helg. (Sovande jour kan förekomma)
Välkommen med din ansökan - hos oss gör du skillnad varje dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: anno.paananen@aberia.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
Leverantörsvägen 2 (visa karta
)
731 15 KOLSVA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677318