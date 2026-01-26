Montörer sökes för omgående start!
2026-01-26
Dina arbetsuppgifter
Tycker du om att arbeta med händerna och producera under högt tempo? Då kan du vara vår nya Montör!
Till våra kundföretag i Varberg, som är verksamma inom tillverkningsindustrin söker vi nu montörer. Arbetet som Montör innebär att montera ihop samt kvalitetskontrollera både små och större detaljer av kundens produkter. Även sortering, packning och lättare verkstadsarbete ingår i tjänsten.
Arbetstiden är förlagd till dagtid med en omgående start!
Bakgrund och personliga egenskaper
Det är meriterande om du som söker har gått en praktisk linje på gymnasiet, exempelvis Bygg- och Anläggningsprogrammet eller Fordonsprogrammet, likaså om du har erfarenhet från tidigare industriarbete som montör. Du har en god verktygsvana och trivs i industrimiljö. Körkort och tillgång till egen bil är önskvärt, men inget krav. Truckkort är meriterande.
Arbetet som Montör kräver noggrannhet och ett tekniskt intresse. Har du skruvat på maskiner i garaget tror vi att du kommer att lära dig arbetet fort och tycka det är minst lika roligt. Du är en person som drivs av mål och är van vid att hålla ett högt tempo när du arbetar. Vi tror även att du är en arbetsvillig kollega som alltid ställer upp när det behövs.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Ersättning

Fast lön
